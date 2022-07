Ungari on Venemaaga kõnelustes gaasivarustuse tagamiseks TurkStream kaudu

Ungari välisminister Peter Szijjarto teatas esmaspäeval, et kuna Vene gaasi tarned Lääne-Euroopasse on muutunud ebakindlaks, siis peab Ungari hoolitsema enda riigi gaasiga varustamise kindluse eest. Ungari on ühendatud Vene gaasivõrguga nii läbi Austria kulgeva gaasijuhtme kui ka lõuna poolt läbi TurkStreami.

Välisminister Szijjarto sõnul saab Ungari päevas ligikaudu 32-33 miljonit kuupmeetrit gaasi, millest pool saabub riiki Ungarisse läbi TurkStream gaasijuhtme.

TurkStream gaasijuhe ühendab Vene gaasimaardlaid Türgi ja Lõuna-Euroopaga ning gaasijuhtmed TurkStream gaasijuhtmed kulgevad Venemaalt Krasnodarist mööda Musta mere merepõhja Türgi Euroopa osani. Gaasitoru Ungarisse kulgeb läbi Türgi, Bulgaaria ja Serbia.

Ungari hakkas Vene gaasi TurkStream gaasijuhtme kaudu saama 2021. aasta jaanuaris, vahendas Reuters.

Szijjarto sõnul saab Ungari läbi Austria gaasijuhtme umbes kolmandiku kokkulepitud Vene gaasist ning läbi Serbia 100 protsenti. Seega tarnib Venemaa Ungarile lepingutega kokku lepitud mahust umbes 88 protsenti maagaasist.

Eelmine aasta leppisid Ungari ja Venemaa kokku, et Ungari saab Serbia ja Bulgaaria kaudu 3,5 miljardit kuupmeetrit gaasi ja veel lisaks üks miljardit kuupmeetri läbi Austria gaasijuhtme. Tollal sõlmitud lepe pidi kestma 15 aastat, koos võimalusega muuta ostetava gaasi kogust peale 10 aastat.