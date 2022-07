USA Esindajatekoda toetas Soome ja Rootsi NATO-sse võtmist

Resolutsiooniga toetatakse Soome ja Rootsi soovi astuda NATO-sse ning kutsutakse alliansi teisi liikmesriike samuti nende vastuvõtmist heaks kiitma.

Resolutsiooni poolt hääletas 394 kongresmeni, vastu oli 18 saadikut, kes kõik on Esindajatekoja vähemusse kuuluva Vabariikliku partei liikmed. Kaks demokraati ja 17 vabariiklast jätsid hääletamata. vahendas väljaanne The Hill.

Kongressi ülemkoja, senati, väliskomisjon kiitis Soome ja Rootsi vastuvõtmist puudutava resolutsiooni heaks juba 9. juulil. Esindajatekoja otsus tuli täpselt kaks kuud pärast seda, kui kaks riiki esitasid avalduse alliansiga liitumiseks.

Soome ja Rootsi saavad ametlikult NATO liikmeks, kui kõik 30 liitlast nende ühinemise ratifitseerivad. Soome ja Rootsi taotlust blokeeris algselt Türgi, kuid pärast täiendavate lubaduste saamist mõlemalt riigilt võttis oma reservatsiooni tagasi. Alliansi liidrid esitasid Soomele ja Rootsile ametliku kutse liitumiseks 29. juunil Madridis toimunud tippkohtumisel.

USA Esindajatekoja enamuse liider, demokraat Steny Hoyer kutsus enne hääletust Soome ja Rootsi vastuvõtmist toetama, öeldes, et need kaks riiki tugevdavad allianssi.

"Soome ja Rootsi lisavad üheskoos olulisi võimekusi NATO kollektiivkaitsesse ja muudavad Läänemere regiooni Venemaa agressiooni suhtes turvalisemaks. Aga palju rohkem kui see, annavad alliansile juurde need väärtused, mida nad esindavad," rääkis Hoyer.

Hoyer kutsus üles saavutama Venemaa sõjas Ukraina vastu Vene vägede strateegilist lüüasaamist ning rõhutas Ukraina võidu rahvusvahelist tähtsust.

"(Vene president) Vladimir Putin ei tohi seda sõda võita. Seda mitte ainult ukrainlaste ja nende erakorralise vapruse pärast ja nende liidri, härra Zelenski vapruse pärast, vaid seetõttu, et vaba maailm vajab tugeva ja selge signaali saatmist, et türannia ei saa võita," rääkis Hoyer. "Me peame saatma sõnumi diktaatoritele üle maailma, et selline tegevus ei ole aktsepteeritav ja vaba maailm seisab sellele vastu. Me peame kaitsma rahvusvaheliste seaduste ja normide põhimõtteid, mille kohaselt ei saa üks riik lihtsalt teist rünnata, et tema territooriumi vallutada," lisas kongresmen.

Esindajatekoja luurekomisjoni liige, vabariiklane Michael Turner lisas omalt poolt, et Soome ja Rootsi saavad olema NATO-s olulised julgeoleku pakkujad.