Ukraina ja Venemaa allkirjastasid viljaekspordi leppe

Seejuures ei allkirjastatud ühist lepet, vaid mõlema riigi esindaja andis allkirja eraldi kokkuleppele Türgi ja ÜRO-ga. Venemaa ja Ukraina esindajad ei istunud allkirjastamistseremoonial ka ühise laua taga. Ukrainat esindas allkirjastamisel taristuminister Oleksandr Kubrakov, Venemaad kaitseminister Sergei Šoigu.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres ütles allkirjastamisel, et lepe avab "märkimisväärses mahus toidukaupade ekspordi kolmest Ukraina põhisadamast: Odessast, Tšernomorskist ja Južnõist".

Guterres nimetas lepet kokkuleppeks maailma heaks ning ütles, et lepe toob kasu pankroti ja nälja veerel olevatele riikidele. Tema sõnul aitab lepe leevendada sõjast tingitud toidukriisi.

Ta kutsus Venemaad ja Ukrainat üles lepet täielikult täitma.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles, et lepe aitab vältida miljardite inimeste nälga ning leevendab üleilmset toiduinflatsiooni.

Erdogani sõnul juhib teraviljaleppe täitmist Istanbulis tegutsev koordineerimiskeskus.

Erdogan ütles kõnes, et sõda ei mõjuta üksnes Ukrainat ja Venemaad, vaid kogu inimkonda ning kutsus osapooli üles sõda lõpetama. Ta avaldas lootust, et teraviljalepe toob selleks pöördepunkti.

Erdogan lisas, et sõda peab lõppema läbirääkimistelaua taga.

Kubrakov ütles pärast allkirjastamist, et lepe toetab palju Ukraina majandust.

"Kontroll Ukraina sadamate üle jääb täielikult Ukrainale," kirjutas minister sotsiaalmeedias ning selgitas, et kokkulepe hõlmab vaid teravilja ja sellega seotud tooteid eksportivaid laevu.

"Dokument kehtib 120 päeva alates allkirjastamisest ning seda võidakse pikendada samas mahus, välja arvatud juhul, kui üks osapooltest on teatanud soovist lepe lõpetada," märkis Kubrakov.

Tema sõnul julgustab lepe Ukraina põllumehi ka järgmiseks aastaks vilja külvama.

"See lepe annab meile võimalusi, kuid me ei lõpeta alternatiivsete logistikateede kallal töötamist ning me oleme valmis igasugusteks stsenaariumiteks," lisas ta.

Šoigu ütles allkirjastamise järel, et Venemaa ei kasuta ära Ukraina sadamate demineerimist ja avamist.

"Venemaa on võtnud kohustused, mis on selgelt selles dokumendis sõnastatud. Me ei kasuta ära fakti, et sadamad puhastatakse ja avatakse. Me oleme selle kohustuse võtnud," ütles ta.

Šoigu sõnul algab leppe rakendamine lähipäevil.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak oli juba varem välistanud igasuguse otselepingu Venemaaga. "Ukraina ei allkirjasta ühtki dokumenti Venemaaga. Me allkirjastame kokkuleppe Türgi ja ÜRO-ga," kirjutas ta sotsiaalmeedias ning lisas, et Venemaa allkirjastab eraldi nn peegelleppe.

ÜRO: viljaeksport jõuab sõjaeelsele tasemele loodetavasti lähinädalate jooksul

ÜRO ametnikud ütlesid reedel, et loodetavasti algavad esialgsed tarned juba laupäeval ning sõjaeelsele tasemele ehk viie miljoni tonnini kuus jõutakse lähinädalatel.

ÜRO ametnikud selgitasid, et kokkuleppe järgi jälgib Türgi, Ukraina ja ÜRO esindajatest koosnev meeskond Ukraina sadamates vilja laadimist laevadele enne, kui need Mustal merel paikapandud teele asuvad.

Ukraina laevad juhendavad vilja vedavaid kaubalaevu mööda rannajoont mineeritud aladel. Seejärel liiguvad laevad üle Musta mere Türgi Bosporuse väina suunas. Nende teekonda jälgib Istanbulist ühiskoordineerimiskeskus, kuhu kuuluvad ÜRO, Ukraina, Venemaa ja Türgi esindajad.

Ukrainasse sisenevad laevad kontrollitakse üle sama ühiskoordineerimiskeskuse järelevalve all, et veenduda, et neil ei ole relvi ega esemeid, mida saaks kasutada Ukraina ründamiseks.

Venemaa ja Ukraina on leppinud kokku, et hoiduvad ründamast kõiki kaubalaevu ja sadamaid, mis on seotud viljatranspordiga. Samal ajal viibivad ÜRO ja Türgi vaatlejad Ukraina sadamates, et piiritleda lepinguga kaitstud alad.

Merendusanalüütikud ütlevad, et Venemaa mereblokaad lõikas Ukraina suuremad sadamad mereteedelt sisuliselt ära ning Kiiev oli sunnitud kaupade eksportimisel lootma väiksematele sadamatele.

Lloyd's List Intelligence'i andmete järgi kahanes puistlastilaevade ja üldkaubalaevade väljasõit Ukraina sadamatest vahetult pärast 24. veebruaril alanud täiemahulist invasiooni 95 protsenti.

Ukraina on kasutanud kaupade väljaveoks oma Doonau sadamaid. Sadamad on suurendanud oma läbilaskevõimet rekordtasemele, mis on omakorda põhjustanud ummikuid Sulina kanali juures. Siiski pole sellest piisanud, et korvata langenud eksporti.

"Sadamate nagu Odessa avamine oleks kõige tõhusam viis teraviljaekspordi

turgutamiseks ning see võib vähendada survet Doonau sadamatele," ütles analüütik Bridget Diakun.

Peaminister: Ukraina on koristanud juba 6,5 miljonit tonni vilja

Ukraina peaminister Denõs Šmõhal ütles reedel, et riigi põllupidajad on koristanud juba 6,5 miljonit tonni vilja. Ta ei täpsustanud erinevate viljaliikide koguseid, mis on koristatud.

"Valitsus on maksimaalselt seotud põllumajandussektori toetamisega - enam kui 40 miljardi grivna ulatuses laene on välja antud," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Venemaa saatis kombainid okupeeritud aladele vilja koristama

Venemaa saatis Krimmist kombainid okupeeritud piirkondadesse vilja koristama, teatavad Venemaa okupatsioonivõimud.

Okupatsioonivõimude teatel oli vaja Zaporižžjasse ja Hersoni kombaine juurde viia, sest piirkondades polnud piisavalt põllumajandustehnikat.

Kombainid kuuluvad Venemaa põllumajandusministeeriumile, mis tegeleb ka koristatud vilja hoiustamise ja müügiga.