Stabiliseerimisreservi maht vähenes 1,3 miljoni euro võrra

Eesti stabiliseerimisreservi maht vähenes teises kvartalis esimese kvartali lõpuga võrreldes 1,3 miljoni euro võrra, juuni lõpu seisuga oli see 426,3 miljonit eurot, selgub rahandusministeeriumi aruandest.

Kriisiolukordades kasutamiseks mõeldud stabiliseerimisreservi mahu turuväärtus oli juuni lõpus 426,3 miljonit eurot. Tänavu teise kvartali jooksul laekus reservi Eesti Panga möödunud aasta kasumieraldis 900 000 eurot.

Sel aastal on reservi vahendeid investeeritud peamiselt madala krediidirisikiga Euroopa Liidu valitsuste võlakirjadesse ja keskpanga kontojääki, mis moodustas 65,2 protsenti paigutuste struktuurist. 32,6 protsenti paigutati krediidiasutuste võlakirjadesse ja kontojääki ning 2,2 protsenti ettevõtete võlakirjadesse.

Suurima osakaalu investeeringutest moodustasid 19,4 protsendiga Belgia, 12,9 protsendiga Bpifrance Financement'i ja 6,5 protsenti Region ile de France'i võlakirjad.

Sõda ja Venemaale kehtestatud sanktsioonid on viinud hinnad üles ning kõrge inflatsioon on pannud keskpankasid rahapoliitikat karmistama, mistõttu on võlakirjade tootlused oluliselt tõusnud.

1997. aastal loodud stabiliseerimisreservi saab kasutada riigikogu heakskiidul kriisiolukordade leevendamiseks ning selle maht oli algselt 701,6 miljonit krooni ehk 44,8 miljonit eurot. Reservi on kasutatud pankrotistunud Eesti Maapanga klientide loovutatud nõuete katteks ja 2009. aasta majanduskriisist tulenevate riskide vähendamiseks.

2020. aasta aprillis andis riigikogu loa kasutada stabiliseerimisreservi vahendeid järk-järgult ning vastavalt vajadusele, et leevendada ülemaailmse koroonapandeemiaga seotud eriolukorra tõttu tekkinud majanduslikku kahju.

Riigieelarve seadus näeb ette, et stabiliseerimisreservi kantakse Eesti Panga kasumieraldis, riigikogu otsuse alusel eelmise majandusaasta riigi rahavoo ülejääk, reservi haldamisest saadud tulu, riigieelarves selleks ettenähtud raha ja muud seaduses sätestatud vahendid.