Saaremaal käib sajandivanuse munakivitee remont

Vilsandi saarele sõitjad saavad alati kaks elamust – nii meresõidu kui ka Papissaare sadamasse sõidu mööda sajandivanust ainulaadset munakiviteed.

Aga sajand on ka Eesti pikkuselt teise, enam kui kolme kilomeetri pikkusele munakiviteele oma jäljed ehk augud jätnud.

"Munakivitee otsad poole kilomeetri ulatuses rekonstrueeritakse ehk laotakse ringi, 100 meetri ulatuses restaureeritakse ehk parandatakse kehvemad kohad. Ja ülejäänu, keskosa konserveeritakse ehk kaetakse mustkattega, et see oleks liiklejatele kasutatav ja hiljem oleks võimalik uuesti rekonstrueerida," selgitas muinsuskaitseameti Saaremaa nõunik Üllar Alev.

"See on kõik käsitöö, ainult masin toob kivid ja sõelmed kohale, ülejäänud on juba käsitöö. Ma arvan, et nii palju munakiviteed ei ole lähiajal keegi ehitanud," rääkis OÜ Klotoid objektijuht Armand Tamm.

põhitöö teevad aga ära Matthäi Ehituse munakiviladujad Karol ja Martin, kes päevaga mitme tonni jagu kive oma kätega teeks kopsivad.

Mitu kivi niimoodi päeva jooksul ära kopsite? "Kivide arvu küll ei oska öelda, aga 20 kuni 25 ruutmeetrit läheb päevas," ütles Martin.

"Selg saab kõige suurema koormuse. Selg ja siis ka käed," sõnas Karol.

Kohalikud on rahul ja kiidavad ettevõtmist, et lõpuks tolmust ja aukudest pääsevad.

"Mu poeg käis eile naabrimehega ja ütles, et väärt töö, et need on väärt mehed, kes siin praegu teevad, põlvili maas laovad kive," ütles kohalik elanik Aino.

Tänavu tehakse töid riigilt saadud sihtotstarbelise miljoni ja muinsuskaitselt saadud 100 000 euro eest.

Nagu öeldud, keskosa lõik peidetakse pindamisega ja jääb paremaid aegu ootama. Millal need saabuvad, pole ette aimatav, sest Saaremaa vald enda vahenditest seda teed ehitada ei suuda.

"See asi sõltub ikkagi riigilt täiendava rahastuse tulemisest, sest valla eelarves on meil ette nähtud aastas 1,5 miljonit eurot teede investeeringuteks. See kulu valla jaoks oleks liiga suur ja omavahenditest me täna seda planeerida ei saa," rääkis Saaremaa valla abivallavanem Liis Lepik.

Ehitaja on kindel, et kaasaegsete vahenditega on võimalik ehitada vastupidavamat munakiviteed kui sajand tagasi.

"Ehitusmaterjalidel on kindlasti kvaliteet parem ja meil on killustikku kasutada, meil on ehitusmasinad, mehhanismid, mida siis ei olnud. Ja ka tihendamine on palju parem," rääkis Armand Tamm.