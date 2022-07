Randadest leitud koolera bakter pole palju tervisekaebusi kaasa toonud

Üksikud inimesed on sellel aastal saanud arsti juures käies vibrioosi diagnoosi. Samas võivad koolera vibrioonid siiski olla põhjuseks halvale enesetundele, mida ravitakse lihtsalt teiste nimede all.

"Nad võivad põhjustada kõrvapõletikku, nad võivad põhjustada keha pindadel erinevaid põletikke. Kui on mingi kahjustus nahal, siis kindlasti tuleks merevesi mageda veega maha pesta," rääkis terviseameti nakkushaiguste osakonna nõunik Irina Dontšenko.

Kuid haigestuda ei pruugi inimene üksnes merevees ujumise järel.

"Haigestuvad enamasti need inimesed, kes söövad halvasti termiliselt töödeldud mereande. Kui me soovime mereande süüa, siis me peame kindlasti neid hästi termiliselt töötlema, ja kui me käsitsi tegeleme nendega toidu tegemise ajal, siis kindlasti peseksime käed pärast seda ära," ütles Dontšenko.

Kuigi bakterile sobib elukeskkonnaks vähese soolasusega soe merevesi nagu meil Läänemeres, pole sellel epideemilist potentsiaali. Terviseameti kinnitusel ei ole meie suplusvees praegu palju muid probleeme.