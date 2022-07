Riik tahab eraisikute laenukohustused ühte registrisse koondada

"Laenu andes ei pruugi selle andja täna teada, kui palju inimene juba erinevaid rahalisi kohustusi võtnud on – see on kahjuks põhjustanud lõhkilaenamist. Loodav andmevahetusplatvorm on samm edasi laenuandjate ühiseks infovahetuseks, et seda ennetada," selgitas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

Praegu saavad laenuandjad enne laenuotsuse tegemist küll infot juba võlgadesse jäänud maksete kohta, kuid puudulik võib olla just koondinfo kõigi võetud kohustuste kohta, mis hõlmab nii krediiti, laene, järelmakse ja muud sellist. Krediidipakkujatel pole ka kohustust vastavat infot omavahel vahetada. Samas on krediidiandjatel seadusest tulenev kohustus anda laene vastutustundlikult.

Eestis on kokku ca 100 erinevat krediidiandjat, kes väljastavad eraisikutele laene. Pank või muu krediidiandja ei pruugi laenuotsuse tegemisel teada, kui palju finantskohustusi inimesel kokku on. Pangakonto väljavõttest võib küll näha olemasolevate laenude makseid, kuid sageli on inimestel mitu pangakontot ja see info ei ole laenuandjatele teada.

Rahandusministeeriumi plaani järgi võiks krediidiregister Eestis olla üles ehitatud nii, et seda peab erasektor ja sellele annavad andmevahetusplatvormi vahendusel kohustuslikus korras infot kõik pangad ja muud krediidiandjad. Enne laenuotsuse langetamist teeb krediidiandja kohustuslikus korras krediidiregistri kaudu päringu.

Ministeeriumis positiivseks krediidiregistriks nimetatud platvorm toetaks ministeeriumi teatel ka võlanõustajate tööd, kes sageli alustavad oma tööd just võlgniku olukorra selgitamisega. "Registri toel saaks selle etapi edaspidi lahendada oluliselt kiiremini ja keskenduda võlgade likvideerimisele," seisab ministeeriumi teates.