Prantsusmaa võib häda korral Saksamaale oma gaasi pakkuda

Euroopa suurima majandusega Saksamaa on ka suurim Vene gaasi importija, kuid Ukrainale kallale tungimise tõttu teravnenud suhted Venemaa ja Lääne vahel on häirinud ka gaasivarustust ning võimalikuks peetakse ka gaasitarnete täielikku peatumist.

"Me suudame tarnida Saksamaale 130 gigavatt-tundi päevas. See teeb talve kohta umbes 20 teravatt-tundi gaasi, mis oleks umbes viis protsenti meie oma tarbimisest," ütles anonüümsust palunud ametnik uudisteagentuurile Reuters.

20 teravatt-tundi oleks umbes kaks protsenti Saksamaa gaasitarbimisest.

Gaasi transportimine Prantsusmaalt Saksamaale nõuab siiski mitmeid tehnilisi ümberkorraldusi ja aega, et muuta ka praegu kehtivaid regulatsioone, ütlesid ametnikud.

Üks teemasid on ka see, et Prantsusmaa lisab seal müüdavasse gaasi ohutuse eesmärgil lõhna-aineid, Saksamaal aga nii ei teha. Gaasist lõhna eemaldamiseks vaja mineva deodoreerimisjaama käivitamine võtaks aga ligi poolteist aastat.