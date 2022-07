Saksamaa plaanib oktoobrist kehtestada gaasimaksu

Maks jääb 1,5 ja viie sendi vahele kilovatt-tunni kohta. Neljaliikmelise pere puhul, mis kasutab keskmiselt 20 000 kilovatt-tundi gaasi, tähendab see aastas sadu eurosid või isegi kuni 1000 eurot lisakulu.

Detailid töötatakse välja augusti jooksul ja vaesemaid inimesi kavatseb riik energia hinnatõusu eest kaitsta.

"Gaasi tuleb osta uue, oluliselt kõrgema turuhinnaga. See erinevus moodustabki maksu. See kandub tarbijatele, sest vastasel juhul kannatavad ettevõtted kahju miljonites eurodes igal nädalal ja see lööb nad jalust maha," ütles Saksamaa majandusminister Robert Habeck.