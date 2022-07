GoCraft hakkab Tallinnas soomukeid ja liikursuurtükke ümber ehitama

Tiit Pruulile kuuluv ettevõte investeeris üle kolme miljoni euro ja rajab Tallinnasse remondihalli, kus selliseid soomukeid ümber ehitada tohib. Halli ehitus peaks valmis saama selle aasta lõpuks.

Nii saab Eesti esimese eraomandis oleva remondihalli, kus relvasüsteemidega varustatud soomukeid Eesti oludesse kohandada saab.

Eesti kaitsejõudude jaoks hakatakse ümber ehitama Norrast ostetud jalaväe toetussoomukeid CV90 ja Koreast ostetud liikursuurtükke K9.

"Nendele pannakse peale täiendavat varustust, mis puudutab erinevaid hoiukohti, panipaiku, vahetatakse välja tuletõrjesüsteemid, paigaldatakse väele vastavad sidesüsteemid. Meie töö ei ole otseselt seotud spetsifiiliste relvasüsteemide muutmise või remondiga ja masinad jõuavad meie juurde loomulikult ilma laskemoonata," rääkis aktsiaseltsi GoCraft tegevjuht Kalvi Pukka.

Remondihalli pind on umbes 4000 ruutmeetrit ja sellest sõjaväetehnika spetsiifiline osa on 1300 ruutmeetrit.

"Sinna sisse mahuvad kenasti kümme sõidukit korraga, mida saame paralleelselt remontida," märkis Pukka.

Relvasüsteemidega varustatud soomustehnikaga tegelemiseks on ettevõttel tarvis sõjarelvade käitlemise luba ning vastava taotluse on ettevõte ka politsei- ja piirivalveametile esitanud.

Pukka sõnul tähendab nõuetele vastava remondihalli ehitamine rangeid turvanõudeid, sest hoone peab vastama sisuliselt relvahoidla tingimustele.

"Need nõuded puudutavad hoonet tervikuna, need puudutavad tema põhistruktuure, katust, seinu, uksi, avatäiteid ja samamoodi ka kogu turvalisust seal ümber, mis puudutab hoonete sissepääsusid ja loomulikult ka inimeste õigusi, kes remondihalli sisse pääseda tohivad. Mis tähendab, et kõik meie mehaanikud ja insenerid peavad läbima spetsiaalse kontrolli politseiametis," selgitas Pukka.

Kaitsetööstuse Liidu tegevjuhi Tarmo Ränisoo sõnul on GoCrafti puhul tegemist märgilise ettevõttega, kes on teinud väga suure investeeringu suuremahulise tootmisvõimsuse loomiseks ning selliste teenuste arendamine kasvatab Eesti ettevõtete konkurentsivõimet.

"Erinevatest positsioonidest sellise mahuka ja mastaapse teenuse pakkumine ühel või teisel juhul kasvatab ka Eesti ettevõtete, Eesti ineseneride ja Eesti noorema põlvkonna tarkvaraarendajate suutlikkust rahvusvahelises konkurentsis tulemuslikult läbi lüüa," rääkis Ränisoo.