Kaitseväelased testisid liikursuurtükkide täpsust

Lõuna-Korea päritolu liikursuurtükk K9 Kõu on Eesti kaitseväe kasutuses olnud neli aastat. Täna lasti sellest esimest korda umbes 30 kilomeetri kaugusel asuva sihtmärgi pihta. See on ka masina tavamoona maksimaalne lennukaugus. Õppusteks leiti sobiv koht Ida-Virumaal, kus lasti Peipsi põhjakaldal asuva Remniku küla lähedasest metsast Sirgala harjutusväljale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Oluline oli leida K9 relvasüsteemile sobiv laskekoht ning täita kaks ohutusalast nõuet: et lasketrajektoori all ei oleks püsiasustusega punkte ega elava liiklusega teid," ütles suurtükiväepataljoni ülem Allan Raidma.

Laskeharjutusel oli kolm peamist eesmärki.

"Esiteks ei tea me, kuidas see moon käitub suurel distantsil ehk milline on selle hajuvus. Teiseks said tulejuhid leida konkreetse vaatluspunkti sihtmärgiala jälgimiseks ja tule sihtmärki suunamiseks. Kolmandaks, kuna relvameeskonnad olid mehitatud tegevväelaste baasil, annab see neile uued teadmised ja kogemused, mille me saame integreerida sõdurite väljaõppesse," lausus Raidma.

Hoolimata suurest laskekaugusest lasi liikursuurtükk väga täpselt. See aitaks sõjaolukorras kokku hoida laskemoona.

"Kui me sellisel distantsil, nagu me täna lasime, suudame tabavuse saada järjepidevalt umbes 20 meetri raadiusse, siis me ei räägi mitte maa-ala relvast, vaid me saame rääkida temast kui täppisrelvast," sõnas Raidma.

Praegu on Eestis Kõusid 24. Lähiaastatel on lisandumas veel tosin masinat.