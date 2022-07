Sõjapõgenikke majutav reisilaev on peaaegu täis

Isabellel on juba viimased neli kuud majutatud Ukraina sõjapõgenikke ja nüüdseks elab neid laeval ligi 2000.

Sõjapõgenik Anastasia on siin olnud kaks ja pool kuud. Laevas ta väga palju aega ei veeda, kuna leidis endale Eestis ka töökoha.

"Mul vedas, sest registreerisin end töötukassas ja kolm päeva hiljem saatis sõber mulle töökuulutuse. Ta on siin elanud kuus aastat ja ütles mulle. Ma helistasin ja siis oli vestlus ja sain kohe tööle," rääkis Anastasia, kelle töö on aidata ukrainlasi Eestis ja vahel teha tõlkeid inglise keelde.

Mariupolist pärit Sergei ja Ekaterina on laeval elanud nüüdseks nädala. Eestisse tulid nad Venemaa kaudu.

"Mariupolist mujale Ukrainasse sõita on peaaegu võimatu. Ja evakuatsioonibussid sõitsid Mariupolist Taganrogi, ainult Venemaa suunal. Polnud valikut, kuhu minna, seega tuli minna läbi Vene Föderatsiooni," selgitas paar.

Nad on väga tänulikud, et Eesti pakub sellist elamisvõimalust.

"Tead, kui me siia saabusime, me isegi ei oodanud, et see nii on, kui aus olla. Hea poolest. Me ei taha kurta, vastupidi, tahame tänada Eesti inimesi. Tingimused on rohkem kui head," ütles Sergei.

Sotsiaalkindlustusameti Põhja piirkonna juht Kirill Badikin sõnas, et maksimaalselt mahub laeva 2100 elanikku. Laev on tema sõnul siiski vaid ajutine peatuspaik, et uue eluoluga harjuda ning töö ja püsivam elupaik leida, seega elanikud vahetuvad pidevalt.

"Keskmiselt meil majutub poolteist kuud sõjapõgenik ja ütleme, et sotsiaalkindlustusamet koostöös partneritega, me teeme erinevaid, otsime ja leiame erinevaid lahendusi, kuidas sõjapõgenikke paremini nii-öelda iseseisvasse ellu suunata," rääkis Badikin.

Badikin rääkis, et laevaelu on mitmekesine. Toimuvad nii meelelahutusüritused, kohanemisprogrammid kui ka infotunnid. Lastel on enda mänguala ning kooliajaks klassiruumid, kus on võimalik läbida ka e-õpet.

"Meil toimuvad siin joogatunnid, meil on siin malering. Erinevad noortekeskused toimetavad lastega, noortega. Eakateklubi on olemas. Koostöös erinevate ametkondadega, näiteks Eesti Töötukassa, tööinspektsiooniga on läbi viidud erinevad infotunnid," jutustas Badikin.

Leping ukrainlaste majutamiseks laeval kehtib kuni oktoobrini. Badikini sõnul on seda aga võimalik veel pikendada.