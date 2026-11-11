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Epler: sileda Võrklaeva soenguga ei pane sind keegi tähelegi

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

EKRE poliitik Rain Epler ütles ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et tema eripärane soeng on aidanud kaasa tema brändi tuntusele ja läbi selle on tal olnud lihtsam oma sisulist sõnumit edastada.

Epler rääkis, et arusaamine, et tema soengust võiks saada tema trump, tekkis aja jooksul.

"Isiklikus plaanis on täna olukord palju igavam, kui ta oli kaks aastat tagasi. Siis ikkagi käisid kuskil telestuudios ja pärast lugesid kommentaare ja naersid nii, et pisarad silmis, osa inimesi lausa vihkasid. Aga ta ajapikku tõesti kujunes selleks, et kui tänaval kõnnid, inimesed – olgu siis toetajate või vastaste leeris – teavad, et näed, Epler on siin. Kui teed endale niisuguse sileda Võrklaeva (reformierakondlasest riigikogu liige Mart Võrklaev - toim.) soengu, käid koos teiste eestlastega mööda tänavat, siis keegi ei pane tähelegi," rääkis Epler.

Epleri sõnul ei olnud tema soeng alguses mõeldud tema brändi kujundamisena, vaid hoopis naljana. "Minu arust huumorist, eriti poliitikas, on puudu. Ja ma usun, et sa ei vaidle vastu, et nalja ju on saanud," sõnas Epler.

Rain Epler saates "Otse uudistemajast" Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Samas rõhutas Epler, et soeng on aidanud tal esile tõsta ka oma brändi sisupoolt, sest isikupärasus muudab ta kohe äratuntavaks ja inimesed ei pea kulutama aega sellele, et mõelda, kellega tegemist on.

"Selle brändi teine väga tugev osa on see, et need valdkonnad, mida ma pean enda võtmevaldkondadeks, olgu need siis näiteks energeetika või ka metsanduse pool... Soengut on lihtne teha, käid juuksuris ära, poole tunni pärast on soeng valmis, aga selleks, et ennast energeetikas või metsanduses harida tasemele, kus ma täna olen – hea meelega valmis nendel teemadel debateerima Eestis ükskõik kellega –, see nõuab igapäevast tööd, igapäevast lugemist, tarkade inimeste kuulamist. Metsa puhul ka metsas käimist, energeetika puhul palju arvutamist ja mõtlemist. Ma arvan, et täna selle brändi sisu pool on tugevam," rääkis Epler.

Rain Epler saates "Otse uudistemajast" Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

EKRE esimees Martin Helme ütles pühapäeval toimunud EKRE volikogul, et erakonna eesmärk on saada riigikogu valimistel riigikokku vähemalt 19 kohta. Epler peab seda realistlikuks, isegi olukorras, kus reitingute järgi saaks EKRE 14 kuni 15 kohta.

"Ma arvan, et see on väga realistlik. Ja eks nende arvamusküsitlustega on ju niimoodi, et ka arvamusküsitlejad ise tegelikult on hädas sellega, kuidas saada valimistulemust võimalikult hästi ühiskonda peegeldavaks. Kui sa vaatad neid iganädalasi populaarsuse uuringuid, on nende endi vahel suured käärid. Ma ise ei vaata palju neid reitinguid, ma püüan oma asja hästi ära teha. Aga meil on ju veidi vähem kui pool aastat veel valimisteni minna. Loomulikult kampaania on juba alanud, aga vahele tulevad jõulud ja uusaasta, kus inimesed verivorsti süües unustavad peaaegu kõik ära, mis kuni sinnani on olnud. Ja maailm on tegelikult praegu sellises kohas, et mingid välised šokid võivad kogu dünaamikat muuta, nii et praegu ennustusi teha, mitu kohta keegi saab või ei saa, on liiga vara," kommenteeris Epler.

Rääkides EKRE kandidaatidest valimistel ütles Epler, et EKRE kohta ei saa enam öelda, et nende "pink on lühike". Ta ei olnud nõus, et lisaks temale endale on EKRE-s tuntud nimega vaid perekond Helme.

Rain Epler saates "Otse uudistemajast" Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

"Tuntud inimesi on veel. Perekond Poolamets, Siim Pohlak. Aga kui me võtame riigikogu aseesimehe Arvo Alleri, siis tema raskus on selles, et ta on piirkonnas, kus ei olegi kerge hääli võtta, kui sa ei orienteeri ennast väga selgelt vene keelt kõnelevale valijale, eks ole. Nii et minu arust on meil sõelal väga head kandidaadid," ütles Epler.

"Uusi tulijaid kerkib ka esile. Nad võib-olla ei ole EKRE mõttes uued tulijad, aga Eesti inimeste jaoks võivad nad olla ikkagi uued inimesed ja teha hea tulemuse, sest erakonna toetus on piirkonniti tegelikult väga hea. Ja vaatame ka konkurente, et mõnes kohas on tuntud inimesed minema jooksnud – saame ka ju huviga vaadata, kellega need kohad seal täidetakse. Nii et ma sellepärast ei muretse. See aeg on ajalukku jäänud, kus öeldi, et EKRE-l ei ole "pingi pealt" kedagi võtta, kui peaks näiteks valitsusvastutust kandma. Ma arvan, et selles osas oleme me tugevasti mehitatud," rääkis Epler.

Epler ütles üllatuslikult, et oma valimisringkonnas Võru-, Valga ja Põlvamaal tunnetab ta kõige rohkem konkurentsi Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga. "Kui sa tuleksid ja kuulaksid mõnikord seda, mida Kagu-ringkonna sotsid räägivad. Seal nad räägivad vaata et EKRE juttu, muidugi Eesti eestlastele," sõnas Epler.

"Ma pean silmas seal Võru mehi Allast ja Kõva. Seal nad räägivad sellistest traditsioonilistest pereväärtustest, sellest, et eestlastele peab Eesti kuuluma, ja räägivad isegi sellest, et metsa ikkagi tuleks majandada, mitte kõik looduskaitse alla panna ja nii edasi. Seal on nad selles mõttes natuke lõksus, et nad Tallinnas peavad rääkima ühte juttu ja Võrumaal teist," ütles Epler.

Rääkides USA vahevalimiste tulemustest, ütles Epler, et USA president tegi vea Iraani sõda alustades. "See ei läinud nii sujuvalt, kui ta ise arvas või mida tema nõuandjad talle võib-olla kõrva sosistasid, et teeme ära. Mis vahevalimisi puudutab, siis väga vähe on USA-s olnud neid hetki, kus vahevalimistel on istuv president edukas olnud," ütles ta.

Mis puudutab Trumpi tegutsemist Venemaa suunal ja Venemaa ja Ukraina rahukõneluste suunal, siis seal on Epleri sõnul palju kritiseerimist väärivat. "Eesti jaoks ja teiste väikeriikide jaoks on praegu ohtlik aeg. On liiga palju signaale, mis ütlevad venelastele, et praegu on koht, kus jälle suruda juurde midagi, küsida juurde, haarata. See kindlasti meie vaates positiivne ei ole," sõnas Epler.

Rain Epler saates "Otse uudistemajast" Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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