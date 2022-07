Vandenõuportaali InfoWars emaettevõte esitas USA-s pankrotikaitse avalduse

Tavaliselt järgneb pankrotiavalduse esitamisele kohtuasja menetlemise peatamine, kuid InfoWars portaali emaettevõte Free Speech Systems LLC palus kohtudokumentide alusel pankrotimenetluse kohtunikul Texases toimuval kohtumenetlusel jätkata.

Jones ja tema ettevõte võivad pankrotimenetlust kasutada väljamakstava kahjunõude summa minimeerimiseks.

Aprillis esitasid kolm erinevat InfoWars portaaliga seotud organisatsiooni ettepaneku, et Sandy Hook koolitulistamise perekondadele makstaks välja 10 miljonit dollarit, mis on märksa vähem kui hukkunute lähedased nõuavad. Ettepaneku käigus taheti kaitsta Jonesi isiklikult ja tema ettevõtteid tulevaste kohtuasjade eest vastutasuks kahjutasu väljamaksmisele.

Alex Jones leiti olevat vastutav eelmine aasta kui Sandy Hooki koolitulistamise hukkunute lähedased kaebasid ta kohtusse, kuna Jones väitis, et 2012 toimunud koolitulistamine oli väljamõeldud.

Jones väitis, et Sandy Hook koolitulistamine oli relvakontrolli aktivistide ja põhivoolu meedia poolt välja mõeldud sündmus. 2012 aastal toimunud koolitulistamises hukkus 20 last ja kuus kooli töötajat. Sestsaadik on Jones tunnistanud, et koolitulistamine siiski toimus.

Sandy Hooki koolitulistamisega seotud lähedased on Jonesi kolme teise ettevõtte aprillikuist pankrotiavaldust nimetanud pahatahtlikuks ning katseks varjata Jonesi vastutuse võtmisest.

Praeguses pankrotiavalduses esitatud dokumendis selgitab Free Speech Systems LLC, et Sandy Hook tulistamisega seotud kohtuasja tõttu on InfoWars äritegevus tugevalt kannatanud, kuna paljud teised interneti-, sotsiaalmeedia ja finantsinstitutsioonid ei soovi nendega enam koostööd teha.

Sandy Hooki perekondi esindav advokaat Mark Bankston väljendas heameelt, et kohtuasi InfoWars emaettevõtte vastu jätkub. Bankstoni sõnul ootab InfoWarsi pikalt oodatud arvete õiendamine.