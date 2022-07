Kogupereüritus Uulu Lamba Vest naudib suurt menu

Kes üritusele lambaid vaatama tuli, võis üht isendit tõepoolest näha, samuti kanu ja eksootilise välimusega küülikuid. Aga lasteala oli sedavõrd suur, et lihtsalt silmaringi avardamiseks tuli täiskasvanutelgi seal ära käia.

"Rahvast on alati palju olnud ja just eriti lõunasel ajal, kus inimesed tulevad süüa otsima, nad tulevad siia sööma. /.../ Õhtul tulevad kindlasti suurem osa tagasi kontserti nautima. Päev lõpeb ilutulestikuga," rääkis korraldaja Argo Mengel.

Päeval lahutasid rahva meelt kohalikud taidlejad ja mõistagi soovis igaüks näha, kas ka tema tuttav on lavale pääsenud.

Aga seda, mida kohapeal söömiseks või kaasaviimiseks osta, oli palju. Algusest peale on festivalil propageeritud grilltoite ja just lambaliha grillimist.

"Üheksandat aastat on suur rõõm koostöös Uulu Lamba Vestiga korraldada ka Eesti meistrivõistlusi lambaliha grillimises. Täna osaleb kümme võistkonda sellel suurvõistlusel ja grillime kokku kolmes võistlusvoorus," rääkis grillivõistluse kohtunik Auris Rätsep.

Grill-liha pakuti mitmes kohas, aga kõige pikem järjekord tekkis armeenlaste Papa's Grilli juurde. Ega nad isegi osanud öelda, miks just nende grillitud lamba- ja ka sealiha kõige paremini maitseb, sest mingit erilist nippi justkui pole.

"Oma nipid on alati, aga võime õpetada ka. Mingit saladust ei ole. Sool, pipar ja kõik. Ja need käed, see on kõige olulisem," ütles Papa's Grilli šašlõkimeister Manuk Ivanjan.

Kus palju rahvast koos, seal on ka politsei kohalolek vajalik.

"Täna ongi juba otsitud teisi inimesi ehk oma kaaslasi. On küsitud, kas see on ainukene laat piirkonnas. Sellised olmelised küsimused. Ja oleme püüdnud siin lahendada ka natuke parkimisprobleeme," ütles Häädemeeste piirkonnapolitseinik Andris Avamere.