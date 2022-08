Leedu algatas uurimise Vene-meelse ühenduse suhtes

"Ühiskonnakaitse osakonna prokurörid algatasid uurimise Rahvusvahelise Heanaaberlikkuse Foorumi asutamise asjaolude suhtes," vahendas Leedu rahvusringhäälingu uudisteportaal esmaspäeva õhtul prokuratuuri teadet.

Uurimine käivitati juba 15. juulil ning praegu uuritakse ühenduse asutamisdokumente. Samuti uuritakse foorumi juhtide hiljutisi avaldusi, lisas prokuratuur.

"Prokuratuur on teadlik organisatsiooni liikmete visiitidest Venemaale ja Valgevenesse ning prokurörid hindavad praegu, kas foorumi juhtide avaldused ei lähe vastuollu kriminaalseadustikuga," öeldakse prokuratuuri teates. Kaalumisel on, kas need avaldused ei ole potentsiaalselt ohtlikud Leedu riiklusele, tema territoriaalsele terviklikkusele ja põhiseaduslikule korrale.

Foorumi juht Erika Švenčioniene ja mitu muud organisatsiooni liiget külastasid Modskva eelmisel nädalal, kus kohtusid Venemaa Ühiskondliku Koja liikmetega ja andsid pressikonverentsi.

Švenčioniene sõnul oli Moskva-visiidi eesmärk "infoblokaadi murdmine".

Leedu sisejulgeoleku amet (VSD) teatas esmaspäeval, et Vene valitsus võib Venemaasse heasoovlikult suhtuvaid leedulasi ära kasutada Ukraina okupeeritud territooriumitel korraldatavate referendumite legitimeerimiseks.

"Kreml võib lähiajal korraldada okupeeritud aladel Ukrainas libareferendumid, et legitimeerida nende territooriumite annekteerimine. Foorumi liikmeid võidakse kasutada referendumitel vaatlejatena," öeldakse VSD kommentaaris meediale.

Rahvusvahelise Heanaaberlikkuse Foorumi asutaja on Leedu endine poliitik Algirdas Paleckis, kes mõisteti hiljuti Venemaa kasuks spioneerimise eest kuueks aastaks vangi.