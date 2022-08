Eesti Mereväe lipulaev Admiral Cowan külastab Saaremaad

Mereväe ülem Jüri Saska ütles, et kuigi ka mereväe jaoks pole olukord peale 24. veebruari enam endine ja Eesti mereväe laevad on rohkem merel, siis Läänemerel praegu aktiivsemat Vene mereväe tegevust ei täheldata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See tase on enam vähem seal samas, kus ta on kogu aeg olnud. Kahtlemata on see suve suursündmus, kui on Vene laevastiku paraad ja siis on liikumist rohkem. Ja see on see, mis hetkel on lõpujärgus, ehk seal osalenud laevad ja üksused on lahkumas. See ei tähenda, et me saaks kuidagi lõdvemaks lasta ja mitte kohal olla. Silmad peal, kes sõidab ja kus sõidab, on jätkuvalt tähtis," rääkis Saska.

"Nii et valmisoleku tase, see, mis muutus pärast 24. veebruari on püsinud samal tasemel, ta ei ole see, mis ta oli enne 24. veebruari," sõnas Saska.