Peep Talving: viirus on leebem ja haiglad paremini valmis

Talving rääkis ERR-ile, et uue koroonalaine ületamine saab olema lihtsam, sest paljud inimesed on viiruse läbipõdenud või vaktsineeritud. Haiglasüsteem on küll sama võimekuse juures, kuna uusi haiglaid pole juurde ehitatud. Küll aga on paremad võimekused tänu Euroopa Sotsiaalfondi REACT-EU vahenditele.

Talving lisas, et haigla personali oskused on paremad, enamus neist on vaktsineeritud, seega on ka töötajad paremini kaitstud. Hetkel plaanib regionaalhaigla säilitada maksimaalselt ettenähtud töömahtu.

Ülemarsti sõnul on hetkel parem taustsüsteem ja taktika, kuid voodifondi vähenedes tekib ravidefitsiit, mistõttu ei saa kodus olevaid haigeid ravile võtta.

Haigla abitööliste ja õdede nappus sõltub sellest, milline on nakkusfoon väljaspool haiglat ja kui paljud on vaktsineeritud. Talvingu sõnul tekivad nakkusallikad haiglates, kui nakatumiste foon on ühiskonnas kõrge ning kolded on kõikjal - lasteaedades, koolides ja töökohtadel.

Talvingu hinnangul peab igas haiglas olema piisavalt isolaatoreid, näiteks võiks regionaalhaiglas olla umbes 100 isolaatorit. Isolaatoreid ei lähe tarvis vaid koroonahaigetele, vaid ka hospitaalnakkustele.

Siiski pole tänaseni paljudes haiglates küllalt isolatsiooniruume. Ülemarst selgitas seda sellega, et Eestis pole palju moodsaid haiglaid, enamus on ehitatud 1970-ndatel või isegi varem, haiglates on vanad korpused, milles on lokaalventilatsioon ja vähe isolatsiooniruume. Küll aga on haiglate remondi planeerimine raske.

"Pandeemia tegelikult ütles, et midagi on tegemata, me ei saa kolida regionaalhaiglat Saku suurhalli, sest haiglategevus peab edasi käima. Kuhu lähevad siis haigeid?" küsis ta.

Küsimusele, kui kerge südamega sügisele vastu minnakse vastas Talving, et vaadates esimese pooleaasta ravitulemusi, siis enam ei pea nii palju erialavoodeid koroona vooditeks ümber tegema.

"See on lootus, millega sügisele vastu lähme, sest viirus on leebem ja oskused on paremad," sõnas ta.

Teised haiglad

Lõuna meditsiinistaabi juht ja Tartu Ülikooli Kliinikumi teadus-arendusjuht doktor Joel Starkopf märkis, et dramaatilisi muutusi või uusi rajatisi neil raporteerida pole.

"Et me oleks uusi plokke või palatikorpuseid suutnud ehitada, tegevus käib vastavalt plaanile. Ehitused võtavad aega, oleme plaaninud ruumide renoveerimise 2023 kevadeks. Oleme mõnevõrra kohendanud olemasolevaid ruume kliinikumis, just üksikuid isolaatoreid, tagamaks nende parema ventilatsiooni. Nii et valmisolek on, mingisugust suurusjärku rohkemate isolaatoritega meil aga ei ole," sõnas Starkopf.

Endiselt tekitab haiglatele muret meditsiinitöötajate nappus. Seda mitte ainult maapiirkondades, ütles Lääne-Tallinna Keskhaigla ravijuht doktor Imbi Moks.

"Kui Covid-patsientide hulk haiglas hakkab tõusma, on meie plaan kindlasti väljastpoolt haiglat meedikuid juurde värvata. Elu on näidanud, et kui on palju koroonahaigeid haiglates, peavad töötama ka haigla teised osakonnad, me saame osaliselt sealt personali kasutada," sõnas Moks.



Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht doktor Urmas Sule märkis, et praegu on koroonaviirus levinud eelkõige eakate juures. Maskide kandmine on haiglates üks meede, kuidas viiruse levikut ka haiglates vältida