X!

LTKH vallandas päevapealt naistekliiniku juhi, töötajaid on massiliselt puudu

Eesti
Piret Veerus
Piret Veerus Autor/allikas: Piret Kooli/ERR
Eesti

Neljapäeval kaotas päevapealt töö Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku ülemarst-juhataja, tunnustatud kauaaegne naistearst Piret Veerus, kirjutab Eesti Ekspress, lisades, et olukord haiglas on plahvatusohtlik: töötajad lahkuvad ja ligi pooled ametikohad on täitmata.

Veeruse vallandamise põhjuseks tõi haigla tänavu aasta algul anestesioloogiakliinikus aset leidnud surmajuhtumi, mil paljude kaasuvate haigustega viimase staadiumi vähipatsient suri päev pärast rasket operatsiooni intensiivravil viibimise ajal.

Neljapäeva õhtul ilmus aga sotsiaalministeeriumi dokumendiregistrisse Lääne-Tallinna keskhaigla (LTKH) 36 töötaja kiri, millega oli kaasas ka protokoll 7. mail toimunud haigla töötajate kohtumisest LTKH juhatusega, Vallo Volke ja Aleksei Gaidajenkoga. Protokollist selgub muu hulgas, et 74 arsti ametikohast on täidetud vaid 44 ning et inimesed on ülekoormatud, väsinud ja ärevad.

Naistekliiniku töötajad hoiatavad avalikus pöördumises, et haigla juhtimisprobleemid, personali puudus ja spetsialistide lahkumine võivad ohustada naiste ning vastsündinute ravi kvaliteeti ja patsiendiohutust.

Haiglast on lühikese aja jooksul lahkunud mitu spetsialisti, nagu hankejuht, jurist ja riskijuht ning see on juba häirinud haigla toimimist, kuna tänavu esimeses kvartalis ei olnud võimalik alustada mitmeid vajalikke investeerimishankeid.

Lääne-Tallinna keskhaigla Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Samuti on lahkumisavalduse juba esitanud rasedus- ja perinataalkeskuse juht, meditsiiniteaduste doktor Konstantin Ridnõi, kes avastas enda sõnul koos kliiniku ülemarst-juhataja Piret Veerusega süsteemse vea haigla raviarvelduses – sünnitusabi teenuste eest esitati tervisekassale küll arveid, kuid sünnituse komplekshinnale ei lisatud mitmeid lisateenuseid, mille eest oleks samuti saanud tasu küsida.

Kõige suurem mure on pöördujate hinnangul aga anestesioloogide puudus.

Neljapäeval said pöördumise nii sotsiaalminister Karmen Joller kui ka Tallinna abilinnapea Riina Solman, samuti LTKH nõukogu, Tallinna Haigla nõukogu, Eesti Arstide Liit, Eesti Naistearstide Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Perinatoloogia Selts ja Eesti Ämmaemandate Ühing.

Sotsiaalminister Karmen Joller saatis eile pika e-kirja Solmanile ja linnapea Peeter Raudsepale, paludes neilt ülevaadet, milliseid samme linn plaanib ette võtta.

Lääne-Tallinna keskhaigla teatas reede hommikul, et haigla juhatus annab seoses naistekliinikus kujunenud olukorraga ja töötajate avaliku pöördumisega pressikonverentsi. 

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

eesti suusatamise lugu

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

09:59

Jõudu koguv El Niño jätab Eesti suveilma puutumata

09:43

Kazbulat Šogenov: põlevkivi puhul on nullheitega energeetika võimalik

09:41

Jaapanis nelja inimest tuuseldanud karu on endiselt vabaduses

09:40

Prantsusmaa sai MM-i eel üllatuskaotuse Elevandiluurannikult

09:39

Otse kell 12: Lääne-Tallinna keskhaigla juhatus selgitab haiglas toimuvat

09:18

Joosep Kaasik: rahvusvahelise kaitse reeglid ei lase süsteemi ära kasutada

09:00

Ukraina sõdurid kasutavad Vene vägede ründamiseks kommertssatelliidipilte

08:58

Galerii: Kellerteatris avatakse Liina Tepandi uus näitus "Kostüümi utoopia"

08:56

Tarbijahinnaindeks tõusis mais aastaga 3,7 protsenti Uuendatud

08:55

ERR-i teleuudised kell 7:00

otse uudistemajast

spordipidu

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

04.06

Schengeni ala põhjapoolsed liikmed kutsusid piirama venelaste lõbureise Uuendatud

04.06

Sõja 1562. päev: Ukraina korraldas suure droonirünnaku okupeeritud Krimmis Uuendatud

04.06

Matsalus märgati raisakotkast

04.06

Zelenski tegi Putinile ettepaneku kohtumiseks Uuendatud

03.06

Politsei ei avalda kadunud olnud lapse asukohta emale

04.06

WSJ: Moskvas kostub sõja jätkamise suhtes üha rohkem nurinat

04.06

Kadunud olnud lapse ema pöördus abipalvega õiguskantsleri poole

04.06

Rahandusministeerium piirab ligipääsu ettevõtete tegelike kasusaajate infole

04.06

Vale paigaldusmeetod rikkus Haapsalu peatänava vuugid

04.06

Maris Lauri taandub Reformierakonna Tallinna piirkonna juhi kohalt Uuendatud

ilmateade

loe: sport

09:40

Prantsusmaa sai MM-i eel üllatuskaotuse Elevandiluurannikult

08:54

Lyles võidutses 100 meetris, Pathirage püstitas maailma hooaja tippmargi

08:08

Lajal alistas kodupubliku soosiku ja jõudis veerandfinaali

04.06

Kergejõustikudistsipliin saab esimesed Eesti meistrid

loe: kultuur

08:58

Galerii: Kellerteatris avatakse Liina Tepandi uus näitus "Kostüümi utoopia"

08:41

Paul Raud: vanaisa oleks võinud rohkem Sipsiku lugusid kirjutada

04.06

Estonia juurdeehituse ettevalmistamiseks alustas tööd ametlik hankekomisjon

04.06

Simone Minn: debüütalbumi tegemine oli erakordselt kiire protsess

loe: eeter

08:41

Paul Raud: vanaisa oleks võinud rohkem Sipsiku lugusid kirjutada

04.06

Simone Minn: debüütalbumi tegemine oli erakordselt kiire protsess

04.06

Libe: voogedastusplatvormide vaatajad otsivad seriaalidest rohkem põnevust

04.06

Ingmar Kiviloo uuest teosest: mind inspireeris vanavanemate põgenemislugu

Raadiouudised

04.06

Päevakaja (04.06.2026 18:00:00)

04.06

Narva kaitseväe linnak rajatakse esialgu ajutise linnakuna

04.06

Raadiouudised (04.06.2026 15:00:00)

04.06

Maaülikool teostab RMK tellimusel metsakultuuride omaduste parandamise uuringuid

04.06

Sügisene toasooja hind on veel lahtine

04.06

Lauri Läänemets pääses kriminaaluurimise alt

04.06

Ilm on hoovihmadega, aga soe

04.06

Euroopa Komisjon leevendab eelarvereegleid

04.06

Eesti Euroopa Komisjoni pakutud eelarveleevendusi kasutama ei hakka

04.06

Raadiouudised (04.06.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo