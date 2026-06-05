LTKH vallandas päevapealt naistekliiniku juhi, töötajaid on massiliselt puudu

Neljapäeval kaotas päevapealt töö Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku ülemarst-juhataja, tunnustatud kauaaegne naistearst Piret Veerus, kirjutab Eesti Ekspress , lisades, et olukord haiglas on plahvatusohtlik: töötajad lahkuvad ja ligi pooled ametikohad on täitmata.

Veeruse vallandamise põhjuseks tõi haigla tänavu aasta algul anestesioloogiakliinikus aset leidnud surmajuhtumi, mil paljude kaasuvate haigustega viimase staadiumi vähipatsient suri päev pärast rasket operatsiooni intensiivravil viibimise ajal.

Neljapäeva õhtul ilmus aga sotsiaalministeeriumi dokumendiregistrisse Lääne-Tallinna keskhaigla (LTKH) 36 töötaja kiri, millega oli kaasas ka protokoll 7. mail toimunud haigla töötajate kohtumisest LTKH juhatusega, Vallo Volke ja Aleksei Gaidajenkoga. Protokollist selgub muu hulgas, et 74 arsti ametikohast on täidetud vaid 44 ning et inimesed on ülekoormatud, väsinud ja ärevad.

Naistekliiniku töötajad hoiatavad avalikus pöördumises, et haigla juhtimisprobleemid, personali puudus ja spetsialistide lahkumine võivad ohustada naiste ning vastsündinute ravi kvaliteeti ja patsiendiohutust.

Haiglast on lühikese aja jooksul lahkunud mitu spetsialisti, nagu hankejuht, jurist ja riskijuht ning see on juba häirinud haigla toimimist, kuna tänavu esimeses kvartalis ei olnud võimalik alustada mitmeid vajalikke investeerimishankeid.

Lääne-Tallinna keskhaigla Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Samuti on lahkumisavalduse juba esitanud rasedus- ja perinataalkeskuse juht, meditsiiniteaduste doktor Konstantin Ridnõi, kes avastas enda sõnul koos kliiniku ülemarst-juhataja Piret Veerusega süsteemse vea haigla raviarvelduses – sünnitusabi teenuste eest esitati tervisekassale küll arveid, kuid sünnituse komplekshinnale ei lisatud mitmeid lisateenuseid, mille eest oleks samuti saanud tasu küsida.

Kõige suurem mure on pöördujate hinnangul aga anestesioloogide puudus.

Neljapäeval said pöördumise nii sotsiaalminister Karmen Joller kui ka Tallinna abilinnapea Riina Solman, samuti LTKH nõukogu, Tallinna Haigla nõukogu, Eesti Arstide Liit, Eesti Naistearstide Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Perinatoloogia Selts ja Eesti Ämmaemandate Ühing.

Sotsiaalminister Karmen Joller saatis eile pika e-kirja Solmanile ja linnapea Peeter Raudsepale, paludes neilt ülevaadet, milliseid samme linn plaanib ette võtta.

Lääne-Tallinna keskhaigla teatas reede hommikul, et haigla juhatus annab seoses naistekliinikus kujunenud olukorraga ja töötajate avaliku pöördumisega pressikonverentsi.