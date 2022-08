Eestisse jäänud sõjapõgenike arv ületas 50 000 piiri

Neljapäeva hommikuse seisuga on Eestisse jäänud 50 185 sõjapõgenikku Ukrainast, selgus sotsiaalkindlustusameti statistikast .

Kokku on riiki sisenenud 86 518 sõjapõgenikku, kellest 36 333 on Eestist edasi liikunud. Edasi liikunute osakaal on 42 protsenti.

Kõigist riiki sisenenutest oli alaealisi 23 186 ehk ligi 27 protsenti.

ÜRO andmetel on enim sõjapõgenikke vastu võtnud Poola, kuhu on jäänud ligi 1,3 miljonit inimest. Saksamaale on siirdunud 940 000 ja Tšehhi 409 000 sõjapõgenikku.

Meie naabritest on Leedu vastu võtnud ligi 62 000, Rootsi ligi 44 000, Läti ligi 36 000 ja Soome ligi 30 000 sõjapõgenikku.