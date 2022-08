Norra inimesed ei jäta morska rahule

Norras Oslos on palju tähelepanu pälvinud linna randa asunud morsk, keda on hakatud nimetama Freyaks. Norra võimud on palunud kohalikel hoida eemale 600-kilosest loomast, kuid rahva huvi ei vaibu.

Norra võimud teatasid, et kaaluvad Oslo fjordis elutseva morsa halastussurma, kuna morsk on võimude hinnangul tihedalt asustatud linnas inimestele ohuks, vahendab The Guardian.

Kohalikud võimud on korduvalt palunud kohalikel inimestel hoida morsaga ohutut distantsi, kuid looma ümbritsevad sellest hoolimata pidevalt suured uudistavad rahvamassid. Morsa hüüdnimeks Norras on saanud Freya.

Norra kalandusameti esindaja Nadia Jdaini sõnul on "avalikkuse hooletu käitumine ja suutmatus järgida võimude suuniseid pannud inimeste elud ohtu," lisades "me kaalume teisi meetmeid, sh eutanaasia on reaalne alternatiiv."

Freya, kes sai nime Skandinaavia mütoloogia ilu ja armastuse jumalanna järgi, on Norra meedias olnud fookuses alates juuli keskpaigast, mil teda Norra pealinna vetes esimest korda silmati.

Big story in Norway this summer is a walrus we've named Freya has made it to our shores and is touring the country, laying around and sinking boats pic.twitter.com/rQolsxd88b — Wild Geerters (@steinkobbe) July 19, 2022

Morsad elavad tavaliselt arktikas ning võivad ööpäevas magada kuni 20 tundi.

Erinevad inimesed on filminud morsk Freyat parti taga ajamas, luike ründamas ja kohalike paatide peale ronimas. Üks merebioloog ütles vaatemängu kohta, et videod Freya kohta oleks nagu "magamiskotti kinni pandud lehma vaatamine."

Kuna avaliku turvalisuse tagamise pärast on morsa elu ohus, siis on paljud palunud inimestel rahule jätta. Jdaini sõnul ei saa morsk inimeste pideva tähelepanu tõttu piisavalt puhata ning morsaekspertide sõnul on loom stressis.

Rahvusvahelise looduskaitseliidu punane nimistu järgi on morsa populatsiooniks üleilmselt ligikaudu üle 100 000 isendi ning morska peetakse sama nimistu järgi ohustatud liigiks.