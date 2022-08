William Ruto võitis Keenia presidendivalimised

Keenia valimiskomisjoni juht teatas esmaspäeval, et asepresident William Ruto võitis presidendivalimised.

Ruto edestas napilt oma rivaali Raila Odingat. Ametlike tulemuste kohaselt sai Ruto 50,5 protsenti häältest, vahendas BBC.

Presidendivalimiste võitja väljakuulutamine viibis Odinga meeskonna süüdistuste tõttu. Seitsmest valimiskomisjoni liikmest neli leidsid, et tulemused pole piisavalt läbipaistvad.

Ruto lubas olla kogu Keenia president ja keskenduda tulevikule.

"Neile, kes on meie vastu palju teinud, tahan öelda, et teil pole midagi karta. Kättemaksu ei tule. Meil pole luksust, et tagasi vaadata," teatas Ruto.

Keenia on oluline lääneriikide liitlane, riigis asub ÜRO ametlik Aafrika peakorter. Riigis asub Suurbritannia suurim sõjaväebaas Aafrikas. Riigis tegutsevad suured lääneriikide ettevõtted nagu Microsoft, Google ja General Motors.