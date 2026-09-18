Galerii: Tallinnas avati esimene drooniõppeklass

Energia avastuskeskuses avati reedel Tallinna esimene drooniõppeklass, mis laiendab drooniõppe võimalusi linnas ning võimaldab üldhariduskoolidel, lastel ja noortel omandada praktilisi teadmisi kiiresti arenevast droonitehnoloogiast.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul on droonitehnoloogia kiiresti arenev valdkond, mis pakub noortele võimalust omandada tuleviku tööturul vajalikke oskusi.

"Tallinn soovib olla linn, kus tehnoloogia, haridus ja innovatsioon käivad käsikäes. Drooniõppeklass annab noortele võimaluse õppida praktiliste tegevuste kaudu inseneeriat, programmeerimist, elektroonikat ja lennundust ning avastada enda jaoks uusi karjäärivõimalusi kiiresti arenevas tehnoloogiasektoris," ütles Järvan.

Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Andrei Kante sõnul aitab drooniõpe siduda koolis omandatavad teadmised praktiliste oskustega.

"Drooniõppeklass on konkreetne võimalus, kus füüsika, matemaatika ja programmeerimine ei ole enam ainult õpikus kirjas, vaid muutuvad noore jaoks käegakatsutavaks. Sellised praktilised õpikeskkonnad on olulised, et inseneeriakompetentsid jõuaksid päriselt koolide igapäevaõppesse ning noored leiaksid tee tehnika- ja tehnoloogiavaldkonda," ütles Kante.

Energia avastuskeskuses tegutsevad alates 8. septembrist drooniringid 8–11-aastastele ja 12–16-aastastele lastele ja noortele. Oktoobrist saavad Tallinna üldhariduskoolid tellida drooniõppe haridusprogramme. Esmatutvust droonidega saavad lapsed ja noored teha ka Energia avastuskeskuse linnalaagrites alates 8. eluaastast. Test in Tallinn projekti raames rajatud Tallinna linna droonijalka väljaku avalikud sessioonid Energia avastuskeskuses toimuvad iga päev kell 12.00, 14.00, 16.00 ja 18.00 ning on avatud lastele ja täiskasvanutele.

Energia avastuskeskuse tegevjuhi Darja Saare sõnul on droonitehnoloogia üks valdkondi, mis noori köidab ja aitab neis inseneeria vastu huvi äratada.

"Esimene kokkupuude FPV-drooni lennutamise või droonijalgpalli mängimisega paneb noorte silmad särama ja äratab huvi tehnoloogia ning inseneeria vastu. Sealt edasi jõutakse juba järgmiste oskusteni, nagu 3D-modelleerimine ja -printimine, programmeerimine ning füüsika ja matemaatika süvendatud õppimine," ütles Saar.

Laste ja noorte drooniõpet on Energia avastuskeskuses arendatud alates 2026. aasta märtsist SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskuse, Tallinna linna ja HobiZone klubi koostöös projekti Test in Tallinn raames. Drooniõppeklassi valmimist rahastas Tallinna linn.