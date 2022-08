Tank T-34 seest leiti mootor, veidi kütust ja kunstnelk

Teisipäeval Narvast teisaldatud, seni monumendina seisnud tank T-34 on nüüdseks Viimsis asuva sõjamuuseumi angaaris. Kolmapäeval võeti lahti kinni keevitatud luuk ja tanki seest leiti mootor, veidi kütust ja punane kunstnelk.

"Ta on angaaris sees. Me täna-homme sätime seda keskkonda paremaks, proovime pisut ka tanki nihutada ja teda puhastada, sest ta on ju olnud ilmastiku käes," rääkis sõjamuusemu direktor Hellar Lill kolmapäeva hommikul ERR-ile.

Lill rääkis, et üle 30 tonni kaaluvat tanki oli liigutada väga raske, ent abivahenditega sai see võimalikuks.

Tanki transportimisel tekkis kahtlus, kas selle sisse võib olla valatud betooni, aga kolmapäeval kinni keevitatud tanki luuki lahti tehes sellele kinnitust ei saadud.

Kolmapäeva õhtul ütles Lill, et vastupidiselt levinud arvamusele oli tankil mootor peal ja isegi natuke kütust sees.

"Mis võib viidata sellele, et omal ajal sõitis see ise postamendi otsa, aga seda täpselt ei tea," sõnas Lill. "Tanki sees oli ka punane kunstnelk, aga kuidas see sinna sisse sai, ei tea."

Lille sõnul pannakse tanki juurde ka selgitus selle ajaloo ja tehniliste andmete kohta.

Praeguste plaanide järgi on Lille sõnul reedel angaar koos tankiga avatud.

Kui mõni inimene peaks aga tanki vaatama tulles võtma kaasa lilled või küünla, siis on muuseumi töötajad Lille sõnul valmis selgitama, mis on sobilik muuseumi jaoks ja mis mitte.

"Nüüd on tegemist museaaliga, ta on oma sõjaajaloolises, tehnikaajaloolises keskkonnas, ta ei ole enam kultusobjekt," lausus Lill.

Valitsus teisaldas teisipäeva ennelõunal Narva tankimonumendi ning teatas, et tank viiakse Viimsisse sõjamuuseumi.