PPA tahab Narva tanki endisesse asukohta rajada drooniseiresüsteemi

Praegu on Narva jõepiirist seiretehnikaga kaetud umbes 70 protsenti, mis ei ole PPA hinnangul piisav ega anna piirivalvuritele täit ülevaadet piirialal toimuvast. "Nii on kogu idapiiri välja ehitamise projekti üheks osaks olnud see, et ka Narva suunal saaks tagatud täielik seirevõimekus," rääkis Ida prefekt Tarvo Kruup.

Selleks plaanib PPA lähiaastatel Ida-Virumaale piiriäärsele alale rajada 15 uut radaripositsiooni ning lisaks luua eraldi droonituvastuse ja droonitõrje süsteem, mis koosneb nii radarist kui muudest kombineeritud süsteemidest ning selle juurde käivast piiritaristust, selgitas Kruup.

Vajaminevate radaripositsioonide rajamiseks soovib siseministeerium kohalikelt omavalitsustelt osta selleks sobivaid kinnistuid. Muu hulgas on tehtud Narva linnavalitsusele ettepanek rajada Eestis uudne drooniseiresüsteem ja selle juurde kuuluv Jõesuu tänavale Narvas ehk kohta, kus varem asus tank-monument.

Siseministeeriumi siseturvalisuse asekantsler Veiko Kommusaar märkis, et droonituvastuse ja tõrjevõime süsteem aitab tõsta piiriturvalisuse uuele tasemele.

"Selleks ongi meil vaja täiendavat seirepositsiooni Narva jõe äärde. Parim asukoht selleks Narva linna ja Narva-Jõesuu vahelisel alal on nn tanki alune maa, mille kohta siseministeerium tegi Narva linnale ettepaneku see maa riigile võõrandada," selgitas Kommusaar.

Kruup lisas, et see kinnistu on taolise nõudliku süsteemi rajamiseks väga sobilik, kuna paikneb piiriäärsel alal, võimaldab head nähtavust ja ligipääsu, on piisavalt suur ning võimaldab jälgida pikki vahemaid lisaks maismaale osaliselt ka Narva lahel ja merel.

Samal ajal peab siseministeerium Kommusaare kinnitusel Narva ja Narva-Jõesuu omavalitsustega läbirääkimisi ka teiste vajaminevate kinnistute ostmise küsimuses, kuhu on soov rajada täiendavaid radaripositsioone.

Kui ebaseaduslike piiriületuste arv on aastate lõikes olnud püsivalt ühtlasel tasemel, siis drooniga toime pandud piiririkkumiste arv on oluliselt kasvanud ning ainuüksi selle aasta kümne kuuga tuvastasid piirivalvurid Ida-Virumaal piiriäärsel alal 106 kooskõlastamata droonilendu. Osa rikkumisi oli toime pandud teadmatusest, ent oli ka piiriülese kuritegevuse juhtumeid.