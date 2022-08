Viimsi volikogu esimees: võib-olla on tankile mõni sobivam koht?

Viimsi volikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) ütles, et kuna Viimsis asuvas kaitseministeeriumi haldusalas oleval Eesti sõjamuuseumil on juba üks tank T-34 ja kuna Narvast saabuvat tanki ümbritsevad pinged, oleks mõistlikum Narva tank viia kuhugi mujale.

"Tanki teisaldamine oli kindlasti ainumõeldav otsus ja seda tuli teha kiiresti. Mis puudutab Viimsi valda, siis täna ma ootaks küll valitsuselt selgeid ja konkreetseid sõnumeid, kuidas tagatakse tanki turvaline hoiustamine Viimsis. Kuna tegu on laetud küsimusega, siis kindlasti kohalik omavalitsus peaks teadma ka seda, kas on mingisugused ohuhinnanguid, millega me peaksime olema kursis. Milline see koostöö kohaliku omavalitsusega saab olema? Need on kõik väga olulised küsimused, millele täna valitsuse esindajad ei ole tähelepanu juhtinud ja millega seoses nad ei ole meiega ühendust võtnud," ütles Hussar ERR-ile.

"Arvestades, et kohalike elanike turvatunne on tähtis ja Viimsi vald sellega pidevalt tegeleb, siis ma ootaksin, et ka valitsus võtaks selle enda südameasjaks ja kaaluks need küsimused ära," lisas ta.

"Mis puudutab selle tanki eksponeerimist, siis Viimsis juba on eksponeeritud üks tank T-34. Arvestades, et sellel nädalavahetusel on meil ka 20. august ja tõenäoliselt need teemad on jätkuvalt väga laetud, siis ma ei ole kindel, kas selle tanki eksponeerimine on täna kõige õigem otsus. Pigem tasuks mõelda hoopiski tulevikus võib-olla sellele, kas sellel tankil on sobivam koht. Võib-olla selle tanki eksponeerimine kusagil mujal on mõistlikum," rääkis Hussar.

Hussari sõnul on Viimsi inimesed juba tema poole tanki küsimuses pöördunud. "Kuna see on täna väga laia ühiskondliku arutelu objekt ja väga laetud teema, siis siin kindlasti ka kohaliku omavalitsuse kaasamine ja informeerimine kõikidest nendest olulistest küsimustest on väga oluline," lausus Hussar.

Valitsus teisaldas teisipäeva ennelõunal Narva tankimonumendi ning teatas, et tank viiakse Viimsi sõjamuuseumi.