Narva tanki saab juba nädalavahetusel Viimsis vaadata

Lill ütles ERR-i raadiouudistele, et sõjamuuseumi rasketehnikaangaaris, mis asub peahoonest jalutuskäigu kaugusel, on nii kahurid, haubitsad kui ka sõidukid ning ka Narva tanki asukoht saab olema just seal.

"Kui mingeid suuri üllatusi pole tanki seisukorra osas, saab see olema nähtav kõigile külastajatele tavapärastel lahtiolekuaegadel. Rasketehnikaangaar on meil avatud reedest pühapäevani kella 11-18. Aga oleme valmis korraldama sinna angaari ja oleme ka varem teinud muudel aegadel kokkuleppel ekskursioone," lausus ta.

Seega saavad huvilised Narvas palju poleemikat tekitanud tanki juba sellel nädalavahetusel Viimsis vaadata.

Selle kohta, kas muuseumid peaksid säilitama ka teisi mälestusmärke, mis teisipäeval Narva ja Narva-Jõesuu avalikust ruumist eemaldatakse, ütles Lill, et suuremalt jaolt koosnevad monumendid ehitusmaterjalist ning tervikuna ei ole nende alal hoidmisel mõtet. Küll aga on mõistlik säilitada mõningaid detaile nende mälestusmärkide küljest.

Lill märkis, et kõnealune tank on loomulikult natuke laetud objekt, kuid samasugune T34/85 on muuseumi välialal kogu aeg eksponeeritud ja sellega saab tutvuda kogu aeg. Angaar on valve all ja muuseumi turvameetmed on tavapärased, kuid vajadusel saab neid tõhustada.

Sõjamuuseum näitab tanki tema kontekstis. "Esiteks, tank tuleb sõjamuuseumisse, kus saab seda vaadelda ka Teise maailmasõja laiemas kontekstis, sündmuste kontekstis ja teiseks kui sõjatehnika mälestist. Päris lahti haakida tanki tema enda loost ei saa," sõnas muuseumijuht.

Muuseum jätkab vastavalt sõjahaudade komisjoni tööle ka sõjahaudadega, millel on hauatähised, ning jälgib, mis võiks neile ajaloopärandi säilitamise seisukohalt huvi pakkuda.

Samuti suhtleb sõjamuuseum Lille sõnul Tartu linnavalitsusega, et panna paika plaan Raadil asuva mälestusmärgi teisaldamiseks, kuid millal see juhtub, ei osanud Lill veel öelda.