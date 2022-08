Hiina uurimislaev saabus Sri Lanka sadamasse

Hiina uurimislaev Yuan Wang 5 saabus teisipäeval Sri Lanka lõunapoolsesse sadamasse. India võimud kardavad, et laev võib ohustada riigi julgeoleku- ja majandushuve.

Laev pidi algul saabuma juba 11. augustil. Sri Lanka välisministeerium teatas laupäeval, et laev võib jääda Hambantota sadamasse kuni 22. augustini. Laev võib tankida ja oma varusid täiendada, kuid ei tohi Sri Lankal viibides tegeleda uurimistegevusega, vahendas The Wall Street Journal.

"Sellele laevale anti luba tulla sadamasse. India esitas selle kohta mõned küsimused. Ja kuni neid lahendati, palus Sri Lanka Hiinal laeva saabumist paar päeva edasi lükata," teatas Sri Lanka valitsuse pressiesindaja Bandula Gunawardena.

Sri Lankat räsib karm majanduskriis. Piirkonnas võistlevad mõjuvõimu pärast Hiina ja India. Peking on Sri Lanka üks suurimaid võlausaldajaid.

India muretseb, et Hiina võib sõjategevuse baasina kasutada strateegilises asukohas asuvat Hambantota sadamat. Hiina rahastas sadama ehitamist ja selle ehitas Hiina riiklik ehitusfirma. Hiina kontrollib nüüd sadamat 99-aastase rendilepingu kaudu, mille Sri Lanka andis pärast seda, kui ei jaksanud Hiinale laenu tagasi maksta.

"Tüli laeva üle näitab, kuidas majanduskriisist räsitud Sri Lanka on lõksus kahe suurriigi vahel. Hiina tahtis näidata, et Pekingi kontrolli all olevat sadamat saab kasutada strateegilistel eesmärkidel," ütles Colombo ülikooli rahvusvaheliste suhete ekspert Hasith Kandaudahewa.

Lääneriikide analüütikud väidavad, et Yuan Wang 5 suudab jälgida satelliite ja kosmost. Samuti suudab laev jälgida ballistiliste rakettide liikumist. India teatas, et jälgib laeva tegevust, kuna see võib mõjutada riigi julgeoleku- ja majandushuve.