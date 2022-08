USA plaanib jätkata rahapoliitika karmistamist

USA föderaalreservi juhid leppisid juulis kokku, et kiire inflatsiooni tõttu peavad nad jätkama intressimäärade tõstmist. Föderaalreservi juhid andsid siiski märku, et võivad rahapoliitika karmistamise tempot vähendada.

Föderaalreserv on sel aastal tõstnud intressimäärasid kiireimas tempos alates 1980. aastatest. Kolmapäeval avaldatud föderaalreservi 26.-27. juuli koosoleku protokoll näitab, et ametnikud kaaluvad, kuidas ja millal intressimäärade tõstmist aeglustada, vahendas The Wall Street Journal.

"Osalejad leidsid, et rahapoliitika edasise karmistamise tõttu osutub tõenäoliselt ühel hetkel sobivaks intressimäärade tõusu tempot aeglustada," seisab protokollis.

Protokolli avaldamine mõjutas ka aktsiaturgusid. Dow Jonesi tööstuskeskmine langes kolmapäeval 0,5 protsenti ehk 33980,32 punkti tasemele.

Föderaalreserv tõstab intressimäärasid, et võidelda inflatsiooniga. Karmistatakse rahapoliitikat, mis tavaliselt piirab riigis investeeringute tegemist. USA majandus kahanes eelmises kvartalis 0,9 protsenti

Analüütikud eeldavad, et föderaalreserv tõstab järgmisel kuul intressimäärasid 50 või 75 punkti võrra.