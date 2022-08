Perling: Eesti 200 ja Parempoolsed on ikka väga erinevat nägu

Värskelt uue erakonna Parempoolsete esimeheks valitud Lavly Perling ütles Vikerraadio saates "Uudis +" oma parteid Eesti 200-ga võrreldes, et need on väga erinevad. Eesti 200 on tema sõnul vasakule tiivale läinud.

"Eesti 200 ja Parempoolsed – me oleme ikka täitsa erinevat nägu," sõnas Perling.

Perlingu sõnul ei ole Eesti 200 oma välja öeldud avalduste põhjal parempoolne erakond.

"Kuigi Lauri Hussar esineb toredate avaldustega, siis vahel on ju ka kuulda justnimelt, et avaldused, mis tulevad Eesti 200 poolt, on hoopis teisel tiival. Nemad ikkagi on sinna vasakule tiivale läinud. Ja see ongi üks tõsine küsimus. Mõned erakonnad veel tahavad ennast nimetada parempoolseteks, on sildi järgi parempoolsed, aga meie keskendume sisule, päriselt parempoolsetele lahendustele. Nendele, mis on Eestile 30 aastat edu toonud," rääkis Perling.

Perlingi sõnul ongi Parempoolsed sündinud seetõttu, et erakonna liikmetele on selgeks saanud, et kogu Eesti poliitmaastik on vasakule kreeni vajunud.

"Me räägime hästi palju toetustest, laenudest, aga see päris parempoolsus on pildilt kadunud. Me näeme oma rollina, et meie ülesanne on see tasakaal tagasi tuua. Kui me mõtleme üldse, mis see parempoolsus on, siis on see inimesekeskne poliitika, et kõik lahendused lähtuks inimesest," sõnas Perling.

"Kui me peame panema sõnadesse need eesmärgid, mille eest me seisame, siis need on jõukas Eesti, äge Eesti ja nõudlik Eesti," lisas ta.

Perling ütles, et valijad võidavad Parempoolsete sünnist. "On ju hea, et Eesti inimestele tekib rohkem alternatiive. Sellest demokraatia suures pildis võidab," lausus Perling.

Samas tõdes Perling, et väikeses Eestis tuleb omavahel suhelda ja koostööd teha kõigil erakondadel.

"Kriisis annab maailmavaade kindlustunde"

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis, kuidas Parempoolsed oleks lahendanud koroonakriisis viiruse leviku piiramise, kas sulgenud ühiskonda rohkem või hoopis vähem.

"Maailmavaade ongi sellepärast väga oluline ühe erakonna puhul, et see annab kindlustunde. Kindlustunde valijatele ja kindlustunde inimestele, ta annab läbi selle etteennustatavuse. Ja kui me räägime kriisist või mitte kriisist, siis justnimelt kriisis on maailmavaade, vaat et veel olulisem. See annabki selle kindlustunde," vastas Perling.

"Ükskõik, millisest kriist me räägime, ikka on meie jaoks oluline vähene bürokraatia, inimene kõige keskel, vähene riigi sekkumine. Aga mis on ju parempoolse maailmavaate väga selge põhimõte on ju see, et vabaduse teisel kaalukausil on vastutus," lisas ta.

Perling ütles veel, et nii rahus kui ka kriisis lähtuvad Parempoolsed oma otsustes ikka oma maailmavaatest. "Isikuvabadused, inimene ise on kõige parem otsustaja, universaalsed toetused ei ole head lahendused," sõnas ta.

"Täna ei ole mõtet arutada selle üle, kas Parempoolsed oleks riigi rohkem või vähem kinni pannud. Minu vastus on see, et Parempoolsete lahendused oleksid tulnud nende maailmavaatest," ütles ta veel.

Elektribörsilt lahkumisega ei kiirustaks

Rääkides praegusest energiakriisist, ütles Perling, et otsuseid ei peaks rutakalt tegema.

"Me oleme väga selgelt vaba turumajanduse usku, aga mis puudutab seda konkreetset börsi, siis tõenäoliselt mõtlemiskohta, et kas seda süsteemi tervikuna muuta läbipaistvamaks, arusaadavamaks, vaadata sinna sisse, et kas seal on mingeid manipulatsiooni ilminguid või mitte. Sellega tuleks tegeleda," lausus Perling.

"Ma selle otsusega, et lahkume börsilt ei kiirustaks," lisas ta.