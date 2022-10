Parempoolsete seas on mitu Eestit Brüsselis esindanud diplomaati

Erakonna Parempoolsed esmaspäeval avaldatud nimekirjast selgub, et selle liikmete seas on mitu Eestit Brüsselis Euroopa Liidu juures esindanud kõrget diplomaati ja teisi ametnikke.

Parempoolsete nimekirjas on Eesti praegune suursaadik Euroopa Liidu alaliste esindajate komitee esimeses osas (Coreper I) Marten Kokk, kes on Brüsselis selles ametis töötanud alates 2019. aastast. Lisaks on Parempoolsete liikmed ka kaks varem sel kohal töötanud diplomaati – Gert Antsu (2008-2012) ja Tiit Naber (2004-2008).

Coreper I saadik on formaalselt Eesti esinduse asejuht Euroopa Liidu juures ning tema vastutusvaldkondadeks on EL-i majandus-, sotsiaal-, keskkonna-, põllumajandus-, haridus-, noorte-, teadus- ja kultuuriküsimused. Alaliste esindajate komitee on kõrgeim ametnike taseme formaat, millest tähtsamad on ainult liikmesriikide vastava valdkonna ministrite tasemel kohtumised.

Lisaks on Parempoolsete liige ka Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei. Peadirektoraadi peadirektor on kõrgeim ametniku tase Euroopa Liidus, Hololei on ainus sel tasemel ametikohal töötav eestlane EL-is.

Parempoolsete liige on ka kunagine justiitsküsimuste nõunik Eesti esinduses Euroopa Liidu juures Tõnu Pihelgas.

Parempoolsed loodi erakonnast Isamaa lahkunute initsiatiivil 18. augustil, erakond registreeriti Tartu maakohtu registriosakonnas ametlikult 7. oktoobril ja nende nimekiri ilmus äriregistrisse esmaspäeval, 10. oktoobril.