Parempoolsed loodavad oktoobri algul erakonna registrisse saada

Augusti keskel asutatud erakonna Parempoolsed registreerimine on jäänud venima, kuid oktoobri keskpaigaks loodab erakond siiski äriregistrisse jõuda.

"Mittetulundusühing Parempoolsed registrile esitatud dokumentides esinesid puudused ja erakonnale on antud tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Täiendavaid dokumente ei ole esitatud, puuduste kõrvaldamise tähtaeg on 19. oktoober 2022," vahendas Eesti kohtute kommunikatsioonijuht Kristi Kirsberg Tartu Maakohtu Kinnistus-ja Registriosakonna vastust ERR-i päringule.

Parempoolsete juhatuse liige Tõnis Kons ütles esmaspäeval ERR-ile, et segaduse erakonna registreerimiseks vajalike dokumentidega põhjustas see, et tegemist ei olnud tavapärase erakonna registreerimisega, vaid toimus mittetulundusühingu (MTÜ) ümbervormistamine erakonnaks.

Kons ei soovinud täpsustada, milles täpsemalt puudused seisnesid, kuid ta lükkas kindlalt tagasi kahtlused, et erakonnal ei olnud nõutav liikmete arv koos.

Praeguseks on tema sõnul uued paberid antud notaribüroole, mis Parempoolsete nimel asjaajamist korraldab ning loodetavasti jõuavad need viie päevaga registrisse. "Ootame ka ise juba kohtu otsust ja erakonna registrisse jõudmist," ütles Kons.

Parempoolsete asutamiskoosolek toimus 18. augustil, siis valiti ka erakonna 14-liikmeline juhatus ja ka revisjonitoimkond. Värske erakonna liikmed valisid 352 häälega esimeheks Lavly Perlingu, kes oli ainus kandidaat.