Kalev Stoicescu liitub erakonnaga Parempoolsed

Riigikogu liige Kalev Stoicescu teatas, et on otsustanud liituda Parempoolsetega. 9. augustil teatas poliitik, et lahkub erakonnast Eesti 200.

"Eesti poliitika vajab Parempoolseid. Me ei tohi leppida, et üle jõu elamise arve maksavad kinni tulevased põlvkonnad," märkis Stoicescu.

Stoicescu sõnul plaanib ta Parempoolsete liikmena jätkata aktiivset panustamist Eesti välis- ja kaitsepoliitikasse.

"Elame pöördelisel ajal. Eestile on oluline, et jääksime läänelike väärtuste kandjaks ning suudaksime agressiivse naabri kõrval endiselt oma jõukust kasvatada ja oma laia riigikaitset tugevdada," sõnas Stoicescu.

Stoicescu kandideerib Parempoolsete nimekirjas ka 2027. aasta riigikogu valimistel.

Parempoolsete esimees Lavly Perling ütles, et tal on Stoicescu otsuse üle hea meel.

"Parempoolsetega on liituma oodatud kõik parempoolse maailmavaatega inimesed, kes tahavad päriselt Eesti tulevikku paremaks luua. Usun, et Kalevi laiad teadmised välis- ja julgeolekupoliitikast lisavad ka Parempoolsete senisele kompetentsile veelgi enam kaalu," lausus Perling.

Enne poliitikasse siirdumist töötas Stoicescu mitukümmend aastat välis- ja kaitseministeeriumis, sealjuures ka Eesti suursaadikuna Ameerika Ühendriikides. Hiljem oli ta Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur. Viimased kolm ja pool aastat oli Stoicescu Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees.