Tallinna lennujaama ulmelised järjekorrad on minevik

Tallinna lennujaamas oli sel suvel suur tööjõupuudus, mistõttu tuli turvakontrolli läbimiseks aega ja kannatust varuda. Tänaseks on hakanud pikk ooteaeg lennujaamas stabiliseeruma.

Tallinna lennujaama lennundusjulgestuse osakonnajuhi Tarvi Pihlakase sõnul tõi koroonapiirangute kadumine ning inimeste tahe reisida oodatust kiirema lennuliikluse ja reisijate arvu kasvu. Sellega kaasnesid ka pikad järjekorrad lennujaama sees.

"Lennunduses küll valmistuti taastumiseks, kuid kuna värbamise periood on pikk, sest töötajad peavad läbima tasutakontrolli ja põhjaliku väljaõppe, siis ei olnud kiire olukorra lahendamine võimalik," ütles Pihlakas ERR-ile.

Pihlakas lisas, et tänaseks on lennujaama koostööpartner G4S värvanud juurde julgestustöötajaid ning suurendanud seeläbi julgestuskontrolli läbilaskevõimet.

Kuigi turvatöötajate puudus on lahendatud ning järjekorrad liiguvad kiiremini, on reisijate sõnul lennujaama turvakontroll muutunud rangemaks ning turvatöötajad võtavad ära asju, mis varasemalt probleemi ei tekitanud.

"Julgestuskontrolli reeglid muutunud ei ole, küll aga võib karmimat kontrolli seletada asjaoluga, et inimesed ei ole ammu reisinud ning on unustanud, millised on käsipagasi reeglid ja nõuded," nentis Pihlakas.

Pihlaka sõnul tekitavad enim ebameeldivaid olukordi jätkuvalt valesti pakitud vedelikud. "Täna läheb umbes 60 protsenti käsipagasist järelkontrolli, kuna seal olevad vedelikud on valesti pakitud ning see pikendab julgestuskontrolli läbimise aega," lausus ta.

Pihlakas soovitab kõikidel reisijatel lennujaama sujuvaks läbimiseks kohale tulla kaks tundi varem.