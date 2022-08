Kohus tegi otsuse riigilt raha juurde taotlenud Vaba Lava kasuks

SA Vaba Lava küsis kultuuriministeeriumilt käesoleva aasta tegevustoetuseks 575 000 euro. Kultuuriministeerium oli nõus andma aga veidi üle 350 000 euro. Kuna Vaba Lava hinnangul ei piisanud sellest kahe teatrikeskuse töös hoidmiseks, siis vaidlustas asutus kultuuriministeeriumi otsuse kohtus. Nüüd kohustas kohus ministeeriumi toetussummat üle vaatama. Lisaks tuleb ministeeriumil maksta sihtasutuse Vaba Lava kasuks välja ligi viis tuhat eurot menetluskulusid.

Ministeeriumil on õigus kohtuotsus kuu jooksul edasi kaevata. Otsus laekus eelmisel reedel.

Vaba Lava nõukogu esimees Allan Kaldoja ütles kohtuotsust kommenteerides, et loodab väga, et ministeerium langetab kiiresti "uue, õiglase ja põhjendatud hindamisotsuse."

Kultuuriministeeriumi teatrinõuniku Laur Kaunissaare sõnul teeb ministeerium lähipäevil otsuse, kas kaebab kohtuotsuse edasi. "Kui me ei lähe edasi vaidlustama, siis tuleb Vaba Lava toetusetaotluse ümberhindamine," sõnas Kaunissaare.

Vaba Lava küsimust arutab ministeerium järgmisel kolmapäeval, kui on kavas kohtumine etendusasutuse juhtidega. "Praegune toetus on Vabale Lavale antud eeldusel, et nad on eraetendusasutus ja seega saab neid rahastada sellest lähtuvalt," ütles Kaunissaare. Tema sõnul on erateatrite rahastamise reeglid ja tingimused hetkel väljatöötamisel uue etendusasutuste seaduse raames. "Meil on olnud selle seaduse osas kolm kohtumist erateatrite esindusorganisatsioonidega. Kuna ka Vaba Lava on esindusorganisatsiooni liige, kelle seisukohti on läbirääkijad vahendanud, siis järelikult on olnud ka nende seisukohad kohtumistel esindatud," rääkis Kaunissaare.

Siin on küsimus reeglitest ja eranditest, ja kuidas teha erandeid üksikute asutuste suhtes, märkis teatrinõunik. "Vaba Lava olukord on meile teada, aga on teada ka teiste etendusasutuste olukord ja see, et ka neil on nende hinnangul vähe vahendeid," lausus Kaunissaare.