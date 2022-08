Borrell: Iraani uues tuumaleppes on leitud tasakaal

"Meil on Iraani vastus, mis minu arvates oli mõistlik. See saadeti edasi Ameerika Ühendriikidele. USA ei ole veel ametlikult vastanud. Ootame nende vastust ja ma loodan, et see vastus lubab meil selle aasta lõpetada tulemuslikult," ütles Borrell.

Valge Maja teatel pidasid USA, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa juhid pühapäeval telefonikõne, milles arutati Iraani tuumalepet, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euroopa Liit esitas enda nägemuse kokkuleppest juba üle-eelmisel nädalal, millele Teheran vastas läinud esmaspäeval.

Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Nasser Kanaani ütles esmaspäeval, et USA on ettepanekule vastamisega venitama hakanud, ent hindas viimaseid muutusi siiski heaks.

Ettepaneku järgi saaks Iraan oma tuumaprogrammi ohjeldamise eest võimaluse lääneriikidele taas oma naftat müüa.

Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Josep Borrelli sõnul on praeguses ettepanekus leitud tasakaal nii Iraani kui ka USA huvide vahel ning läbirääkimisruumi selles enam ei ole.