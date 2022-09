Iraan nõuab tuumaleppeks aatomiagentuuri juurdluse lõppu

Iraan nõuab uue tuumaleppe sõlmimiseks rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) juurdluse lõppemist enda tuumarajatiste vastu, vahendab The Jerusalem Post .

Iraan tahab lõpetada IAEA juurdluse, mis algatati Iraani tuumaobjektidest leitud uraaniosakeste tõttu. Iraani nõue võib uue tuumaleppe sõlmimise katkestada, kuna on varasemast teada, et USA sellise nõudega ei nõustu.

Iraani välisministeeriumi esindaja Nasser Kanaani teatas pressikonverentsil, et IAEA juurdluse lõppemine peab olema osa püsiva tuumaleppe sõlmimise kokkuleppest.

Iraan saatis eelmine nädal oma vastuse Euroopa Liidu uue leppe mustandtekstile.

Tuumaleppe tuumaks on lubadus Iraani poolt mitte välja arendada tuumarelva, millele vastukaaluks lääneriigid ja ÜRO on valmis leevendama Iraani vastu kehtestatud sanktsioone.

IAEA leidis kolmest Iraani tuumarajatisest uraani jälgi. Iraan on nõudnud, et IAEA oma juurdluse leitud uraaniosakeste vastu lõpetaks.

Reuters teatas 2021. aasta veebruaris, et kahest Iraani tuumarajatisest leiti uraaniosakesi. 2021. aasta märtsis teatas IAEA, et Iraan ei suutnud selgitada uraaniosakesi kolmes tuumarajatises, vahendas Reuters.

Augusti lõpus teatas The Jerusalem Post, et Iraan loobus nõudmast USA-lt, et Iraani revolutsiooniline kaardivägi võetaks terroristlike organisatsioonide nimistust maha.