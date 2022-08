Abipolitseinike tööpõld laieneb

Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõuniku Nurmely Mitrahovitši sõnul soovib riik mitmekesistada abipolitseinike töövõimalusi, sest nende panus korrakaitsesse suureneb iga aastaga.

,,Vabatahtlikud on kõige enam kaasatud patrulltegevusse. Samas on politsei- ja piirivalveametil (PPA) ka selliseid tegevusi, mis ei ole seotud korrakaitsega, kus vabatahtlikud saaksid anda panuse," rääkis Mitrahovitš.

PPA vabatahtlike kaasamise teenuse juhi Leena Puki sõnul ei ole niivõrd tegemist abipolitseinikele õiguste juurde andmisega, kuivõrd tegevusulatuse laiendamisega.

,,Praegu on kehtiv seadus väga patrulltegevusekeskne ja ei võimalda kaasata mõnesse tugitegevusse, olgu näiteks laotegevusse, vormiriietuse väljastamisesse. Aga kui abipolitseinik ei taha minna patrulli, siis ta ju ei pea sinna minema,'' ütles Pukk.

Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees Illimar Reinbusch ütles, et abipolitseinikud soovivad oma õigusi ja staatust täpsustada.

,,Mõnedes rollides abipolitseinikud sooviksid aidata, aga tänase seaduse kohaselt nad ei saa," märkis ta.

Reinbuschi sõnul ei tohi eraisikuna rikkumist pealt näinud abipolitseinik korrakaitsjana reageerida, kuigi politseiametnik tohib. Staatuse täpsustamine annaks tema sõnal võimaluse tagatiseks tööõnnetuse korral.

Kuigi riik soovib abipolitseinike tööpõldu laiendada, on Mitrahovitši sõnul abipolitseinikud siiski politseinike abistajad, kes ei peaks täitma politsei ülesandeid nagu näiteks karistuse määramine. Ka Pukk leiab, et abipolitseinik peab olema abistaja.

Puki sõnul toob tööpõllu laienemine endaga kaasa uusi kohustusi. ,,See [tööpõllu laienemine - toim] ei saa sündida iseenesest. Sellega kindlasti kaasneb koolituskohustuse ja vastutuse suurenemine.''

Reinbuschi sõnul on abipolitseinikud valmis lisakoolitusi läbima, sest ka praeguse korra järgi tuleb iga loa jaoks esmalt läbida koolitus. Näiteks on enne alarmsõidukiga sõitmist vaja läbida väljaõpe. Reinbusch ütles, et koolituskohustuse mõju on raske ennustada. Samas tõi ta näite Hollandist, kus abipolitseinikud läbivad politseiametnikega identse, nelja-aastase õppe.

"Selle tulemusena neil abipolitseinike arv vähenes, küll aga suurenes sisuline panustamine'," märkis Reinbusch.

Siseministeerium hakkab eelnõu koostama järgmisel aastal.