Kallase kinnitusel ei võta see valitsus Vene kodanikelt valimisõigust

"Meil oli koalitsiooniläbirääkimistel sellest pikalt juttu, aga selles me kokkuleppele ei saanud, seega praeguses koalitsioonis seda ei tule," ütles Reformierakonna esimees vastuseks Postimehe küsimusele.

Kallas viitas, et Eestis on linnu, kus Eesti kodanike osakaal on madal ning kui väga väike vähemus hakkab otsustama enamuse üle, siis tekitab see pingeid.

"On eri asi, kui sellist õigust kohe algusest peale ei ole, nagu näiteks Lätis, või kui see õigus on ja seda minnakse ära võtma," märkis peaminister.

Ka välisminister ja Isamaa erakonna liige Urmas Reinsalu ütles esmaspäeval Vikerraadio hommikusaates, et koalitsioon ei jõudnud valimisseaduse muutmises kokkuleppele ning seetõttu ei muudeta kohalikel valimistel osaleda võivate inimeste ringi.

Praeguse koalitsiooni moodustamise eel teatasid Isamaa ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), et pooldavad Vene kodanikelt kohalikel valimistel hääleõiguse äravõtmist.