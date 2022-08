Reinsalu: kaheksas sanktsioonipakett sisaldagu täielikku energiaembargot

"Peame enne talve tugevalt tõstma agressori jaoks agressiooni hinda. Senised seitse paketti pole olnud piisavad, et Putinit survestada sõda Ukraina vastu lõpetama," ütles Reinsalu.

Reinsalu nimetas Eesti ettepanekutena kõikehõlmavat embargot energeetikale, teatud uutele kaubagruppidele ja isikutele, samuti Venemaa panganduse lõplikku arveldustesüsteemist SWIFT lahutamist. "Detailidesse ei lähe praegu," lisas ta.

Eesti teeb ka ettepanekud Venemaa kodanikele EL-i sisenemise tõkestamiseks.

"Üle 10 miljonil Venemaa kodanikul on õigus Euroopa Liitu siseneda," rääkis välisminister. "Keegi peab tegema esimese sammu, loodetavasti on võimalik saavutada üle-euroopaline kokkulepe mingis sõnastuses."

Reinsalu ütles, et Venemaa mängib Euroopa väsimise peale, katsudes järgi, kelle tahtejõud on tugevam: "Peame ütlema, et see on võlts lootus. Me oleme valmis nii palju aitama Ukrainat ja survestama Venemaad, et Venemaa oleks sunnitud taganema. Oluline on näidata otsustavust ja tahtekindlust."

Senistest sanktsioonidest rääkides märkis Reinsalu, et tehnoloogiate osas on Venemaal kitsikus käes.