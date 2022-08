Sõõrumaa ostab Rotermanni kõrval asuva Foorumi Keskuse Tallinnas

Urmas Sõõrumaale kuuluv US Real Estate ostab Rotermanni kvartali kõrval asuva Foorumi Keskuse, et luua terviklikum ärikeskkond Rotermanni ja Foorumi Keskuse ümbruses.

"Meie eesmärk on Rotermanni kvartali ümbruskonda veelgi enam täiustada ja anda linna tihedaima ristmiku äärsele alale uus hingamine," ütles Sõõrumaa. "Praegu ehitatav ja 2024. aastal valmiv Golden Gate´i büroohoone aadressil Ahtri 6 loob suurepärase ühenduse mereäärse piirkonnaga ning Foorumi Keskuse ost on osa meie plaanist avada Rotermanni kvartal ka Narva maantee suunas."

Foorumi Keskus on A+ klassi ärihoone, mis asub Hobujaama tänava ja Narva maantee ristmikul. Büroohoone esimesel korrusel on kaubandustänav, mis ühendab Hobujaama ja Narva maanteed. Ülemistel korrustel asuvad büroopinnad. Kokku on üüritavat pinda 9600 ruutmeetrit, millest pool on kaubandus- ja pool büroopinnad. Kogu hoone on 50 üürnikule täielikult välja üüritud, kellest suurimad on KPMG, Vapiano ja Swedbank. Maa-alusel korrusel on 135 parkimiskohta.

Tallinna linn on allkirjastanud trammitee rajamise lepingu, mille kohaselt hakkab uus trammitee kulgema Rotermanni ja Foorumi vahelt läbi. Selle tulemusena saab Hobujaama tänav ja väljak uue hingamise ning keskuse külastamine muutub kõigi jaoks veelgi mugavamaks, teatas US Real Estate.

US Real Estate ostab Foorumi Keskuse ettevõttelt Foorum Invest OÜ ja Foorum Valduse OÜ. Müüjat nõustasid Ellex Raidla ning Redgate Capital koostöös Newsec Balticsiga. Tehing jõustub peale konkurentsiametilt loa saamist 2022. aasta sügisel.

US Real Estate on Urmas Sõõrumaale kuuluv kinnisvaraettevõtte, mille kinnisvaraporfellis üle 100 000 m2 üüritavat pinda ja üle 200 000 m2 arenduses olevat pinda, sealhulgas Golden Gate, Laeva tn 5 kinnistu, Patarei Merekindlus ja Park Tondi. US Real Estate'i arendusprojektide hulka kuulub ka Rotermanni kvartal.