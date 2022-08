Türgi opositsioon esitab presidendivalimistele ühiskandidaadi

Kuus Türgi opositsiooniparteid on kokku leppinud, et esitavad 2023. aasta presidendivalimistel Erdogani vastu ühiskandidaadi, vahendab Araabia Emiraatides tegutsev Ahval News .

Valimispaktiga ühinenud erakonnad on lubanud riigis taastada parlamentaarse valimissüsteemi ja vähendada presidendi võimutäiust.

Pühapäevases teadaandes ei öeldud ühise kandidaadi nime välja, kuid kinnitati pigem vajadust taastada Türgis parlamentaarne demokraatia ning lubati, et ühiskandidaat lõpetab riigis valitsevad "pimedad päevad".

Tegemist on esimese korraga kui Türgi opositsioonierakonnad on teatanud ühiskandidaadist Erdogani vastu.

Türgi praegune president Recep Tayyip Erdoğan on riiki juhtinud pea kaks aastakümmet. 68-aastane Õigluse ja Arengu partei (AKP) juht valiti 2018. aastal presidendiks tagasi koos laiendatud presidendivolitustega, mis talle üleriikliku referendumi käigus anti.

Erdogani poliitilised vastased on süüdistanud teda Türgi parlamendist möödaminekus presidendi määruste abil, samuti on Erdogan vähendanud Türgi kohtusüsteemi iseseisvust ning surunud alla opositsioonierakondi.

Türgis on praegu erakordselt kõrge inflatsioon, jõudes 80 protsendi ligi. Tegu on Türgi jaoks 24- aasta kõrgeima tasemega. Tõenäoliselt mõjutab see mingil määral ka valijaid.

Kuue partei juhid on lubanud pidada oktoobris taas omavahel kõnelusi kui Türgi parlament taas tööd alustab.

Toetusküsitlusi koondava portaali europeelects.eu järgi on Türgit valitseva erakonna AKP toetus praegu erakordselt madal, olles kõigest 29,6 protsenti.

Veel 2018. aasta suvel toetas AKP-d üle 40 protsendi Türgi valijatest. Türgi suurima opositsioonierakonna toetus oli juulis 27 protsenti.

Analüütik Sinan Ciddi on samas USA ajalehes The National Interest väljendanud skepsist, et kas Türgi opositsioon suudab Erdogani valimistel päriselt võita.

Ciddi sõnul võivad 2023. aasta presidendivalimised olla viimane võimalus Erdogan võimult kukutada, kuid Erdogan teab seda ning kartes süüdistusi võimu kuritarvitamises ja korruptsioonis võib ta kasutusele võtta kõik vahendid, et võimul püsida.