Maakoolides õpivad Ukraina lapsed eestikeelsetes klassides

Pooled Eestis viibivad Ukraina õpilased õpivad Tallinnas ja Tartus. Kui suuremates linnakoolides luuakse eraldi ukrainlaste klasse, siis maakoolides õpivad ukrainlased valdavalt eesti klassides. Kanepi gümnaasiumi oodatakse sügisel viite Ukraina last.

Direktor Diana Leenurme sõnul hakkavad nad õppima klassides koos teiste oma vanuserühma lastega. "Kui on mõni tund selline, mis on rohkem suhtluse tasandil ja nad ei oskagi sellest osa võtta, siis on nendel sellel ajal eesti keele tund," ütles Leenurme.

60 õpilasega Haanja kooli peaks õppima asuma seitse Ukraina päritolu õpilast. "Nad on praegu meil nimekirjas, aga tegelikult meil ei ole veel ülevaadet kui palju neist kooli tuleb. Sest osa võivad olla isegi Eestist lahkunud," ütles direktor Saskia Sadrak-Tammes.

Koolid peavad olema paindlikud, sest Ukrainast võib õpilasi ootamatult ka juurde saabuda. "Kui mingil nädalal üks laps ilmub, siis peame võimaldama talle õppetöö nii hästi või halvasti kui ta oskab. Siin ongi väga individuaalne lähenemine. Neid muudatusi võib tulla igal ajal," rääkis direktor.

Kevadel õppis enamik lapsi paralleelselt veebi vahendusel Ukraina kodukoolis reaalaineid ja Eesti koolis eesti keelt. "Kevadel ei olnud ka seda survet, et peaks õppekava täitma. Me lihtsalt püüdsime hakata neid keeleliselt arendama. Muidugi nüüd peame hakkama lähtuma õppekavast. See on surve ja stressi on palju ka õpetajatele. Küsimusi on rohkem kui vastuseid paraku. Õnneks nii nagu oma lastegagi, siis Ukraina lastega lähtume individuaalselt. Me oleme nii väike kool ja saame seda võimaldada," rääkis Sadrak Tammes.

Uuel õppeaastal pannakse rõhk ukraina õpilaste Eesti koolisüsteemi lõimumisel. Õppe korraldamisel lähtuvad koolid ka lapsevanemate huvidest. "Hetkel on andnud ka pered sellise signaali koolile, et nad jäävad pikemaks ajaks Eestisse. Seega on ikkagi parem variant, et lapsed õpivad eesti koolis ja eesti keeles," ütles Leenurm.

Suhtluskeel koolis oleneb õpetajast. "Me oleme võtnud selle seisukoha, et üks õpetaja ja üks keel. Ehk siis kui mina räägin nendega eesti keeles, siis ma räägingi nendega eesti keeles. Ja kui vene keele õpetaja räägib nendega tunnis vene keeles või inglise keele õpetaja tunnis inglise keeles, siis on nii ka tunnivälisel ajal."