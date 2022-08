WSJ: karm kuumalaine testib Hiina elektrivõrgu efektiivsust

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et karmi kuumalaine tõttu tekkisid Hiinas suured elektrikatkestused. Lehe käsutuses olevate dokumentide kohaselt alahindasid kompartei ametnikud kliimamuutustest tingitud kuumalaine mõju riigi elektrisüsteemile.

Juulis kulutas Hiinas asuv Sichuani provints oma veevarud ära. Provints suurendas hüdroenergia eksporti teistesse piirkondadesse. Kompartei ametnikud eeldasid, et veehoidlad saavad täis augustis. Siis on tavaliselt piirkonnas vihmaperiood, teatas The Wall Street Journal.

Sichuani sõltuvus hüdroenergiast tähendab seda, et põud mõjutab provintsi elektritootmist tõsiselt. Provintsi söejaamad ei suuda isegi täisvõimusel toota piisavalt elektrit, et puudujääki korvata.

The Wall Street Journali käsutuses olevad aruanded näitavad, et provintsi ametnikud alahindasid kuumalaine tõsidust. Juulis siiski olid olemas juba hoiatussignaalid, et riiki võib augustis tabada karm kuumalaine.

Selle asemel, et juulis säästa võimalikult palju vett ja energiat, kasutas Sichuan aktiivselt hüdroenergiat. Augustis käskisid Sichuani võimud sulgeda vähemalt 19 tehast. Paljud tehased pidid piirama oma tootmistegevust.

Konsultatsioonifirma Tianfeng Securities hindas, et Sichuani elektrikatkestused vähendavad Hiina tööstustoodangut 0,6 protsendi võrra.

Energiapuudus viitab Hiina energiasüsteemi haprusele, kuna riigis kasvab nõudlus kliimaseadmete järele. Riik proovib toime tulla kliimamuutustega.

Elektripuudus suurendab Hiinas majandusprobleeme, kompartei valmistub aga suureks kongressiks. Hiina liider Xi Jinping taotleb kolmandat ametiaega.