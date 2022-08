Toila rannas võtsid tugevad naised ja mehed mõõtu palgisurumises

Meestest 170 kilogrammiga võidu saanud kohalik sportlane Mario Sild kuulub rammumeestest maailma tippklassi.

Rammumeeste palgil on küll hoideavad sees, kuid raskuse pea kohale saamine on päris keeruline. "Minule on kõige raskem see rinnale saada ja siis võimalikult kiiresti üles, sest ta tõmbab hinge kinni ja siis on vaja võimalikult ruttu hakata teda suruma. Ja jalgadega tuleb abi anda, sest sa ei suuda suruda ainult käte jõul," rääkis Sild.

Ürituse ühe eestvedajana soovis Mario Sild kaunistada võistlust kuni 105 kilo kaaluvate meeste maailmarekordiga. Seekord osutus 176-kilogrammine palk mehest tugevamaks.

"Ma tulin juba kella kümnest siia, aitasin korraldada ja asju panna ja see võttis omajagu jõudu, sest trennis tegin ma paar nädalat tagasi selle raskuse ära ja lootsin, et saan ka nüüd. Aga seekord võis rekord korraldamise taha jääda, kuid ei taha vabandusi leida ja küll järgmine kord teen ära," ütles Sild.

Naiste võit viidi Ida-Virumaalt pealinna. Esimest korda palgisurumise Eesti meistrivõistlustel osalenud ja kohe riigi rekordi teinud Kristina Helmes sai sirgetele kätele 70 kilogrammi. "See on rohkem nagu lõbu minu jaoks. Huvitav on ennast proovile panna, et milleks ma võimeline olen. Olen varem kulturismi teinud bodyfitnessi. Sai proovitud Eviko rammusarja ja sealt tuligi mõte, et tuleks siia," ütles Helmes.

Kokku oli palgisurujaid täna Toilas rannas üle veerandsaja.