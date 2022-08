Saaremaal toimus lõõtsamängijate ühiskontsert

Saaremaa üks staažikam lõõtsamängija Sulev Mägi ütleb, et ei tunne kadedust vaid vastupidi hoopis rõõmu, et lõõtspilli mängijaid on Saaremaal aastate tagusega nüüdseks kordades rohkem, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"See teeb mulle head meelt, et nii palju mängijaid on. Ma olin siin üksvahe korra päris üksi. Iga reedel, laupäeval, pühapäeval oli isegi mäng. Vaatasin, et auto tuli juba järgi, ütlesin naisele, et mine ütle, et Sulev on haige. Pärast mõeldes, ei olnud see õige tegu," rääkis Mägi.

Lõõtspillimängija Renate Ränk tegi aasta alguses tuhandete eurode suuruse investeeringu, ostes endale lõõtsa, mida ta siis mängida veel ei osanudki. Aga nüüdseks on selged ligi kümmekond lugu ja seda suures osas tänu ka Youtube´ile.

"Ma vaatasin ja unistasin, et seal Youtube´is nii kenasti kõlavad lood. Ja Youtube´ist just Eesti repertuaari vaadata. Ega sealt neid näppe ei jõua jälgida," ütles Ränk.

Anu Viljaste ja Õie Pärtel ei teadnud paar aastat tagasi lõõtspilli mängimisest midagi. Aga tahe oli. Ja ehitasidki endale ise pillid. Aega läks selleks kaks ja pool aastat.

Lõõtspillimängija ja kontserdi korraldaja Tõnu Eermann ütles, et viimase viie aasta mõistes on Saaremaal olnud lõõtsamängijate plahvatuslik. "Lõõtspilli omapärane kõla, mis on selline läbilõikav ja tungiv. See on just see, mille pärast lõõtspilli juurde tullakse," sõnas Eermann.

Ja huvi pole ainult mängijate hulgas. Saaremaa lõõtspillimängijate ühiskontserdil oli kuulajaid üle 300.

"Lõõtspill on haigus, see on tõsine diagnoos. Ja seal ei aita perearst, see on tõsine, süvenev haigus ja sellest ei saa lahti. Ma hoiatan, et kui sa tahad, et sul oleks normaalne elu, siis hoia lõõtspillist eemale. Iga päev ikka tahad teda kätte võtta," rääkis Tõnu Eermann.