Sõda Ukrainas kulutab kiirelt USA suurtükimoona varusid

Ühe Ameerika Ühendriikide kaitsevaldkonna ametiisiku sõnul on 155mm kaliibriga suurtükimoona laovarud ebamugavalt madalad, vahendab The Wall Street Journal .

Sõda Venemaa ja Ukraina vahel on kiirelt kulutanud osa USA laskemoona varusid ning USA kaitseministeerium Pentagon ei ole suutnud kiirelt ukrainlastele antud moona asendada.

Mõned Ameerika Ühendriikide kaitsevaldkonna ametiisikud kardavad seetõttu USA sõjalise valmisoleku pärast.

USA on viimase kuue kuu jooksul andnud Ukrainale 16 HIMARS mitmikraketiheitjat, tuhandeid relvi, droone, rakette ja muud tehnikat. Enamus sellest on tulnud otse USA relvajõudude inventarist, vähendades seeläbi laovarusid, mis on mõeldud ootamatute sõjaliste riskide realiseerumiseks, ütlesid lehele allikad.

Üks kõige efektiivsem relv, mille Pentagon on Ukrainale saatnud, on 155 mm kaliibriga täpsed haubitsad.

24. augustil kinnitas USA sõjavägi, et on saatnud Ukrainale 806 000 mürsku 155 mm kaliibriga haubitsate tarbeks. Sõjaväe esindajad ei ole soostunud ütlema, et kui suured olid nende suurtükimoona laovarud enne veebruari invasiooni.

Ühe kaitsevaldkonna ametniku sõnul on Ameerika Ühendriikide 155 mm suurtükimürskude laovaru muutunud ebamugavalt väikseks. Laovaru ei ole veel kriitiliselt väike, sest USA ise ei osale üheski sõjalises konfliktis praegu, kuid praeguse laovaru seisuga ei soovita suuremasse sõjalisse konflikti astuda.

Eelmine nädal kasutasid USA väed Süürias sama 155 mm kaliibriga haubitsat, et rünnata Iraani toetatud grupeeringuid Süürias.

USA armee sõnul uurivad relvajõud praegu mismoodi tugineda Ameerika Ühendriikide kaitsetööstusele nõnda, et Ukraina saaks relvastatud ja USA enda tarnevajadused oleksid kaetud. Praegu saavad relvajõud uut moona olemasolevate lepingute pealt, kuid ei ole veel sõlmitud uusi lepinguid ära antud moona asendamiseks.

Armee palus föderaalvalitsuselt täiendavad 500 miljonit dollarit aastas, et uuendada armee jaoks olulisi moonatehaseid.

USA sõjaväeallikate sõnul jälgib moona seisu pidevalt USA peastaabi juht kindral Mark Milley, kes hindab kas moona seis on piisav USA sõjajõudude valmisoleku tagamiseks.

Laskemoona vähesus ei tulene raha puudusest, kuna näiteks USA kaitse-eelarve järgmiseks aastaks on 773 miljardit dollarit. Probleemi olevat tekitanud hoopis asjaolu, et Pentagon ei ole alates veebruarist selgelt märku andnud, et kui palju laskemoona nad tahavad ja seega ei saa tootmist ja pakkumisi relvajõudude vajadustele vastavaks kohandada.

Ameerika Ühendriikides kulub tavaliselt 13 kuni 18 kuud, et laskemoona tellimusest jõutakse laskemoona tootmiseni, kinnitas lehele üks kaitsevaldkonna ametnik. Keerukama relvastuse nagu rakettide ja droonide tootmine võtab kauem aega.

Osa valdkonnaga kursis olevaid allikaid on hinnanud, et probleemi osaks on Pentagoni aeglane bürokraatia. Teine probleem olevat vähene koostöö nende inimeste vahel, kes vastutavad selle eest, et saata Ukrainale relvi ja moona teiste ametnikega, kes vastutavad laskemoonahangete eest.

Kaitsetööstuse ettevõtte Lockheed Martin Corporationi tegevjuht Jim Taiclet teatas 19. juulil, et Pentagon ei olnud tollal veel pannud paika lepinguid, millega koordineeritaks kaitsetööstusega uue moona ostmine. See protsess võtab tavaoludes aega kaks kuni kolm aastat.