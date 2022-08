Sikkut kannustab Euroopa Komisjoni elektri hinda läbipaistvamaks muutma

Sikkut kirjutas, et NordPooli elektribörsi hinnad on jõudnud üle jõu käivale tasemele ning üldises hinnatõusus süvendab see ettevõtjate ja perede raskusi veelgi. Süsteemi valukohad tuleks seetõttu üle vaadata, et riik saaks tarbijate huve paremini kaitsta.

Taastamaks inimeste usaldust ja tagamaks, et nad tulevad energiahindadega toime, tuleb ministri sõnul suurendada turu läbipaistvust.

"Selle tagamiseks peab avalikustama rohkem teavet elektribörsil tehtud pakkumiste kohta, sealhulgas peaks avalik olema näiteks pakkumiste päritolu, allikas ja maht. See aitab saada selgust, kas ootamatult kõrged hinnatasemed on põhjustatud halbadest kokkusattumustest või on selle taga mõne elektritootja soov teenida põhjendamatult kõrget tulu," sõnas Sikkut.

Probleemseks pidas ta ka turujärelevalve teavitamise protsessi, mis peaks olema kiirem, ning elektribörsi automaatset hinnaregulatsiooni ehk süsteemi, kus ühel tunnil börsi maksimaalse hinnalaeni jõudmine seda mõne aja pärast automaatselt veelgi kõrgemale tõstab.

"Peab leidma alternatiive, kuidas tagada ettevõtjate huvi investeerida elektritootmise suurendamisesse, kuid seda nii, et see ei mõjuks samal ajal ühiskonnale koormavalt," lausus Sikkut.

Mõnede riikide poliitikud plaanivad piirata elektrikaubandust ja tootmisvõimsuste kättesaadavust ning Sikkut palus komisjonil selle olukorra lahendamisega aktiivselt tegeleda.

"Mõistan muret eelseisva talve energiajulgeoleku pärast, kuid kui riigid hakkavad piirama välismaale müüdavat energiat, kuid selliseid samme ei tohiks astuda aastate jooksul üles ehitatud ühise energiaturu lammutamise hinnaga," ütles ta.