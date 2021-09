Elektri börsihind tõuseb rekordtasemele

Elektri kolmapäevane börsihind elektribörsil Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas tõuseb teisipäevaga võrreldes ligi 2,7 protsenti 127,17 euroni, mis on ühtlasi elektri hinna ajaloo uus rekord.

Varasem rekordhind elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas pärineb 2014. aasta 20. juulist, mil päeva keskmine hind oli 124,77 eurot megavatt-tunni kohta.

LHV majandusanalüütiku Kristo Aabi sõnul ei ole välistatud elektri edasine kallinemine, sest mida rohkem hakkab elektritootmine sõltuma taastuvatest energiaallikatest – tuul, päike, vesi – ehk ilmast, seda ettearvamatumaks muutub ka selle hind.

Aab rääkis, et praegune kiire hinnakasv on tingitud peamiselt energiakaupade kallinemisest. Nimelt oli elektrihind augustis NordPool börsil rohkem kui kaks korda kõrgem kui aasta tagasi, toornafta hinnakasv oli vaid veidi tagasihoidlikum.

LHV majandusanalüütik selgitas, et soodsate ilmatingimuste korral võib roheenergia tootmine olla üsna odav. Samas märkis ta, et kui on vähe tuult ning veetase hüdroelektrijaamades madal, siis tuleb nõudluse rahuldamiseks appi võtta ka süsinikdioksiidi (CO2) rohked meetodid, mis muutuvad uue kliimapoliitikaga aina kallimaks.

Nii nafta kui elektri kallinemise mõju peaks tema sõnul hakkama vähenema aasta lõpus, mil võrdlusbaasi hinnad on ka juba veidi kõrgemale kerkinud.