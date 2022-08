Konkurentsiamet hakkab uurima rekordkõrgele tõusnud elektrihinna põhjuseid

Konkurentsiameti energiaturgude osakonna juhataja Marilin Tilkson rääkis ERR-ile, et amet alustab uurimist, mille käigus arutatakse teemat Läti ja Leedu kolleegidega, kuna elektri hind oli kõrge ka neil.

Lisaks analüüsitakse andmeid, mis börsilt saadakse, et välja selgitada, kes milliseid pakkumisi tegid ja kust kolmapäevane kõrge elektri hind pärines.

"Hakkame nüüd analüüsima põhjuseid, mis hinna nii kõrgeks ajaksid. Täna teame, et tootmist oli vähem kui pidi olema, see tekitas Baltikumis defitsiidi ja selle tõttu on need hinnad nii kõrged nagu nad on," lausus Tilkson.

Amet loodab uurimisega lõpule jõuda maksimaalselt kuu aja jooksul.

Elektri hinnahüpete tagamaid on konkurentsiamet ka varem uurinud, viimati tehti seda mullu detsembris, kus ühe megavatt-tunni hind tõusis 1000 euroni. Tilksoni sõnul on see tavapärane praktika, kui hinnad kõrgele kerkivad.

Turumanipulatsiooni kahtluste käsitlemist reguleerib hulgituru järelevalvet puudutav määrus ning kui kahtlused peaksid kinnitust saama, on süüdlasi võimalik trahvida.

Kolmapäeval kella 18 ja 19 vahel kerkib elektri börsihind nii Eestis, Lätis kui ka Leedus rekordilise 4000 euroni megavatt-tunni eest ning ka päeva keskmine börsihind küündib 682,05 euroni megavatt-tunni eest.